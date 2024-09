Sas Zoltán, a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke a Facebook-oldalán újabb részletekkel szolgált a Libanonban felrobbantott személyi hívók kapcsán.

Az ellenzéki politikus posztjában arról ír, hogy arra kérte Farkas Örsöt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda polgári nemzetbiztonsági szolgálatokért felelős államtitkárát, hogy

az általam vezetett bizottság szeptember 26-ra összehívott, soron következő, tehát nem rendkívüli ülésén a Libanonban felrobbantott személyi hívókkal kapcsolatosan is adjanak tájékoztatást. Ismertettem az államtitkárral azokat a kérdéseket is, amelyekre válaszokat szeretnék kapni.

Arra is felkérte az államtitkárt, hogy a polgári titkosszolgálatok már a nemzetbiztonsági bizottsági ülésre készítsék el a válaszaikat. Emellett „határozottan kértem azt is, hogy már a bizottsági tájékoztatás során konkrét információkat kapjak arról is, hogy az általuk elmondottakból melyek azok a tények, amelyeket később a nyilvánosság is megismerhet”.

A bizottsági elnök elmondása szerint mindezekre Farkas Örs ígéretet tett, ő pedig a kapott információkat megosztja majd a nyilvánossággal.

Sas Zoltán korábban az Economxnek elmondta, hogy az aktuális nemzetbiztonsági kérdések címszó alatt fogja kérdezni a szolgálatok képviselőit a testület szeptember 26-i rendes ülésén.

A bizottság elnöke leszögezte, hogy a felrobbant személyhívók ügyéről bizottsági elnökként is egyelőre csak nyílt forrásokból, vagyis a sajtóból értesült. Ezzel kapcsolatosan minden felmerülő kérdésre a konkrét tények ismeretében tud majd válaszolni, de csakis akkor, ha az illetékes szervektől erről tájékoztatást kap, és utána az információk, vagy azoknak egy része meg is oszthatók a nyilvánossággal.

A libanoni egészségügyi minisztérium szerint 20 ember meghalt és több mint 450 megsebesült szerdán Bejrút külvárosaiban és a Bekaa-völgyben, míg a keddi robbanások halálos áldozatainak száma 12-re emelkedett, köztük két gyermekre, és közel 3000-en megsebesültek.

A keddi robbanások során izraeli források szerint izraeli kémek távolról robbantották fel az általuk elhelyezett robbanóanyagokat, amelyeket a Hezbollah 5000 csipogót tartalmazó megrendelésében helyeztek el, mielőtt azok az országba léptek volna. Izraeli tisztviselők nem kommentálták a robbantásokat, de biztonsági források szerint a Moszad volt a felelős. A Hezbollah egyik tisztségviselője szerint az epizód a csoport történetének legnagyobb biztonsági incidensét jelentette.