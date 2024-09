A pécsi emberek összességében jól fogadták az üvegek, illetve PET-palackok visszaváltási rendszerét. Természetesen a bosszantó körülmények mindenhol előfordulnak, senki nem örül a hosszú soroknak, vagy a leálló automatáknak – írja a Szabad Pécs.

Többen azt mondták, jó a lelküknek az új rendszer. Egy pécsi házaspár például hisz benne, hogy a visszaváltható palackokkal diadalmaskodik a zöld szemlélet.

A pénz még mindig elsődleges szempont

Egy 3-4 tagú család esetén havonta könnyedén összegyűlik 100-120 darab üveg, illetve flakon, amelynek visszaváltott értéke 5-6 ezer forint. A betétdíjas összeg kidobását pedig egyre kevesebben engedhetik meg maguknak.

Emellett több szülő is úgy véli, hasznos már most bevonni a gyerekeket a folyamatba. Gyakran járnak együtt visszaváltani, ezáltal a kisebbek is megismerkedhetnek a rendszerrel és a környezettudatossággal. A visszaváltásból származó zsebpénz pedig akár jó motiváció is lehet.

Vannak, akik trükközéshez folyamodnak

Balatonon már gyakrabban találhatóak meg az eldobott 50 forintos palackok, hiszen a nyaralások, kirándulások alkalmával az emberek inkább megszabadulnak az üvegektől, mint hogy hazáig vinnék őket. Sokan felfigyeltek már erre a jelenséget, egy lengyel férfi például autóval hozza a hatalmas zsákokat, láthatóan a visszaváltásból él.

Amikor végzett a beváltással, kiszedi a gép melletti gyűjtőben lévő palackokat, annak ellenére, hogy ezek már nincsenek 50 forintos címkével ellátva. A férfi arra hivatkozott, hogy Lengyelországban fillérekért igaz, de vissza tudja váltani a palackokat, ám a környéken többen úgy gondolják, csak sokszorosítja a címkéket, majd meghamisítva visszaváltja az üvegeket itthon.

Ez természetesen bűncselekménynek számít, a kár mértékétől függően pedig akár 3-tól 10 évig tartó börtönbüntetés is kiszabható.

Egyeseknek nyűg, másoknak a napi bevétel

Egyre több hajléktalannak teszi ki a napi keresetét a palackok összegyűjtése, majd beváltása. Egy Siklós mellőli faluból származó látássérült férfi például napi 1,5-2 ezer forintot is meg tud keresni az üveg visszaváltás bevezetése óta, amely számára óriási segítség.

Amióta jött a betétdíj, meg tudok keresni napi 4-5 óra munkával ötezer forintot. Ez elég arra, ami nekem kell. Egy doboz cigire, néha egy sörre, valami ételre. Megvagyok így

– mondta Tibor, egy másik, pécsi hajléktalan.

A férfi hozzátette, hogy esélye sincs arra, hogy új életet tudjon kezdeni. A fent említett 5 óra alatt 15-20 kilométert is megtesz, plusz több esetben is fel kell fújnia a behorpadt palackokat, a nap végére pedig teljesen kifullad. Állítása szerint nem fog sokáig működni a bevált rendszere, már több esetben is látja, hogy az otthonnal rendelkezők is gyűjtik a flakonokat.