Január 17-én 10 óra és 14 óra között a Teve utcában már második alkalommal tartanak állásbörzét, ahol bemutatják a rendőrségen betölthető civil és hivatásos munkakörök széles spektrumát. A központi régió, a Készenléti Rendőrség, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság toborzási munkatársai az érdeklődőknek teljes körű felvilágosítást adnak az álláslehetőségekről és a jelentkezés feltételeiről.

A résztvevők több terület szakavatott munkatársával beszélgethetnek a mindennapjaikról, életútjukról, megismerkedhetnek a fegyverzettechnikai és bűnügyi-technikai eszközparkunkkal.

Lehetőség lesz a jelentkezéssel kapcsolatos egészségügyi és pszichológiai konzultációra is. Pódium beszélgetések során bepillantást nyerhetnek hivatásos munkatársaink hétköznapjaiba. A rendezvényen a rendőrképzést végző oktatási intézmények is képviselteti magukat, közölte a rendőrség.

Közel 60 ezer hivatásos és civil alkalmazottjával a rendőrség Magyarország egyik legnagyobb foglalkoztatója.

Tavaly ilyenkor is maximális létszámmal startolt az esemény és a jelek szerint a második toborzás is teltházas lesz. Az internetes regisztrációk jelen állásából arra lehet következtetni, hogy idén is ki kell tegyük a megtelt táblát – mondta a police.hu-nak Kutsera Péter alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság Személyügyi Főigazgatóság utánpótlás-tervezési osztályvezetője, és hozzátette, előzetesen felvették a kapcsolatot a központi régió iskoláival és a kormányhivatalokkal.

Az érdeklődök tájékoztatást kaphatnak többek között:

a 10 hónapos képzési idejű rendőrjárőr képzésről;

a szerződéses határvadász munkájáról;

a fegyveres biztonsági őr feladatáról;

az iskolaőr és a határrendész feladatairól;

a helikopterpilóta képzésről;

a kibernyomozó munkájáról;

a motoros rendőr munkájáról;

vagy a drónkezelők munkájáról is.

Az állásbörzén a Miskolci és a Körmendi Rendvédelmi Technikumba, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karára való jelentkezésről is felvilágosítást adnak, de az ezzel kapcsolatos egészségügyi és pszichológiai konzultációra is nyílik lehetőség.

A második állásbörzén elsősorban a rendőrségi civil szakmák vonatkozásában szeretnénk előrelépni – mondta az alezredes. Az alezredes kiemelte: minden álláskeresőnek tudnia kell, hogy a rendőrségen is van karbantartó, bérszámfejtő, könyvelő, titkárnő, jogászok és orvos is, ezért számukra is vannak nyitott pozíciók.

Kevesen jelentkeztek technikumba

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) adatai szerint az állomány jelenleg 92 százalékos. A létszámadatok alapján tehát nagyjából 4500 rendőrt azonnal fel tudnának venni, ezzel szemben 2023-ban például csak 470-en adták be jelentkezésüket a tiszthelyettesek utánpótlását biztosító kétéves technikumi képzésre, miközben egy évvel korábban ez a szám 486 volt, 2021-ben pedig 592. A Belügyi Szemlében megjelent tanulmány szerint 2014-ben még 3060-an jelentkeztek – írta meg tavaly nyáron a Blikk.