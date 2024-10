Vadai Ágnes (DK) országgyűlési képviselő írásbeli kérdéssel fordult Polt Péterhez, arra volt kíváncsi, hogy a legfőbb ügyészségen

vizsgálják-e a Magyar Atlétikai Szövetség és a Magyar Atlétikai Szövetség vezérigazgatója, illetve fiának résztulajdonában lévő Track and Race Kft. között kötött szerződéseket.

Az ellenzéki politikus a Telex egy korábbi cikkére hivatkozik, amelyben arról írnak, hogy kiperelték egy milliárdos atlétikai program szerződéseit, és megállapították, hogy „az igazgató

fia 360 milliót kapott versenyrendezésre„.

Vadai Ágnes több bekezdést is idézett a Polt Péternek írt levelében például, hogy „a Zsivótzky Program szerződéseiből kiderült, hogy mindjárt 2020. október 1-jén felvettek valakit

2023. december 31-ig tartó megbízással, akinek a nevét a kiadott iratokban gondosan kitakarták. Ez még nem is lenne meglepő, mert a sportoló, szakember vagy versenybíró nem közszereplő, ezért nem kell nyilvánosságra hozni a nevét. Az már sokkal inkább érthetetlen, hogy azt is kihúzták a szerződésből, hogy ezzel a szakemberrel mire szerződtek havi bruttó 900 ezer forintért. Rejtély maradt, milyen megbízásokat kellett teljesítenie, milyen feladatkörei voltak. Azon már igazán meg sem lepődtünk, hogy az augusztusi vb után még négy hónapig szólt a megbízatása„.

A cikkből egyébként az is kiderül, hogy „ezek szervezésével azt a Track and Race Kft.-t bízták meg, aminek az ügyvezetője Deutsch Balázs, azaz Deutsch Péter fia. A cég honlapja kifejezetten tanulságos, mert legalább van, cserébe semmi sincs rajta, csak egy emailcím. Mintha nem igazán lennének büszkék a referenciáikra. A cég 2021-ben 185 millió forint plusz áfát kapott a MASZ-tól, majd két évvel később, szintén két versenyre 181,5 millió plusz áfát. Mindkét szerződést Gyulai Miklós és Deutsch Balázs írta alá. A céget egyébként 2015-ben alapították, jelenleg 50 százalékban tulajdonosa Deutsch Balázs, aki egyben az ügyvezető is, de egy másik cégén keresztül, cégtársával együtt tulajdonos Deutsch Péter is. 2021-ben már 46 millió forint osztalékot is ki tudtak venni, a 2023-as árbevétel pedig 759 millió volt, amivel túlszárnyalták az előző évi 638 millió forintot az Opten cégadatbázis adatai szerint. Tavaly 290 millió forintos adózott eredményt értek„.

A Legfőbb Ügyész a kérdést tartalmilag feljelentésként értékelte, és az ügyet a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatójának továbbította. A feljelentés eredményéről a nyomozóhatóság fog tájékoztatást adni.

Szinte napra pontosan két hónappal ezelőtt, augusztus közepén robbant a hír, hogy Polt Péter döntése értelmében a Készenléti Rendőrség nyomozásba kezdett a kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, Vári Attila ügyében. A szakszövetségben zajló pénzügyi vizsgálatok okán a rendőrség az Economxnak megerősítette, ismeretlen tettes ellen, hűtlen kezelés gyanúja miatt folytatnak nyomozást.