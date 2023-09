A Magyar Nemzet és az Index birtokába is került dokumentum szerint ismeretlen tettes ellen, hamis magánokirat felhasználása miatt feljelentést tett az OTP Bank Nyrt. a Karácsony Gergelyt támogató 99 Mozgalom finanszírozási ügyében. A bank feljelentése mellett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozást is indított.

A lap korábban arról számolt be, hogy a főpolgármester korábbi kampánycéljait finanszírozó egyesület egy, a Nemzeti Információs Központ által készített júniusi jelentés szerint a mozgalom számlájára egyetlen befizetőként Karácsony Gergely párttársa, Perjés Gábor volt azonosítható. A jelentés szerint a pénzek több mint négyötödét euróban és fontban fogadta a mozgalom, annak megnyitása óta összesen 526 millió forint érkezett a számlájukra.

Perjés állítólag többször is olyan jegyzőkönyveket adott át az OTP-nek amelyek szerint adománygyűjtő ládákat nyitottak fel. A hitelintézet a sajtóhírek hallatán belső ellenőrzési vizsgálatot rendelt el, melynek végén több súlyos megállapítást is tett.

Ezek egyike, hogy a jegyzőkönyv szerint külföldön élő magyar személyektől történik az adománygyűjtés, egy ezt a célt szolgáló ládába. A jegyzőkönyv állítása szerint két-háromezer bankjegyet, egy esetben 3811 bankjegyet préseltek bele.

Az OTP feljelentésében ugyanakkor kijelenti, hogy a láda tetején található résen keresztül nem helyezhetők el bankjegycsomagok.

Ugyanakkor azt is megállapították, hogy a behozott bankjegyek nagyrészt újak, gyűrődésmentesek, több esetben egymás utáni sorszámúak voltak.

A feljelentés döntő megállapítása szerint az OTP kizártnak tartja, hogy bankjegycsomagokat helyeztek el a szóban forgó ládákba.

A hitelintézet a belső vizsgálatok során azt is megállapította, hogy a forint bankjegyeken kívül csak 50 és 100 eurós címleteket találtak, és két jegyzőkönyvön is megegyezett a 100 eurós címletek darabszáma. További megállapítást nyert, hogy csak egy esetben volt a bankjegyek közt angol font, abból is csak egy 50 fontos címlet.

A feljelentés azt is megjegyzi, hogy rendre megegyeztek a befizetések az egyesület egyik kiemelt partnere részére történek átutalások összegével.

Az indoklás zárásaként azt írják, felmerül annak a gyanúja, hogy a 99 Mozgalom Egyesület OTP-nak megküldött jegyzőkönyveinek tartalma nem felel meg a valóságnak, „ezáltal megtévesztették a bankot oly módon, hogy a befizetett összegek tényleges, valódi forrását nem jelölték meg, azt nem hozták a pénzintézet tudomására, ezáltal a bank nem tudott hitelt érdemlően meggyőződni a befizetett összegek valódi forrásáról.″

Karácsony: az Orbán-kormány feltalálta az időgépet

Az Index megkeresésére az OTP csupán annyit válaszolt, hogy „az Önök által jelzett témában nem tudjuk munkájukat segíteni.” Kérdéseket küldtek Karácsony Gergely részére is, egyebek mellett arról érdeklődve, hogy fenntartja-e azt az álláspontját, hogy mikroadományok érkeztek a 99 Mozgalom OTP-s bankszámlájára, és minden jogszerűen történt.

A cikk megjelenése után a főpolgármester közösségi oldalán reagált a többi közt a feljelentés hírére, azt állítva, hogy az OTP feljelentésének közreadása a közpénzből fizetett politikai propaganda része.

Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-posztjában azt írta, hogy a kormány a „közpénzözön luxusából csócsálja” a jogszerű adománygyűjtést. Szerinte a vádakat „a pénzintézetnek majd két éve elküldött dokumentáció″ tételes cáfolja.

A főpolgármester furcsának tartja továbbá, hogy egy két évvel ezelőtti pénztári befizetés után azt is tudják, milyen állapotúak voltak az akkor befizetett bankjegyek. Szerinte a kormány feltalálta az időgépet.

Karácsony azt is megemlíti a posztban, hogy a jobboldali influenszerekhez köthető Megafon, valamint a Civil Összefogásért Mozgalom alapítványa több mint nyolc milliárd forintos támogatást kapott a 2010-es években.