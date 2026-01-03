A Venezuelában végrehajtott katonai akciónak magyar érintettje vagy sérültje nincs - írta Orbán Viktor miniszterelnök szombat este a Facebookon.
A kormányfő hozzátette: folyamatos kapcsolatban vannak a térségbeli nagyköveteinkkel, hogy egyetlen magyar ember se jusson bajba Venezuelában.
A gazdaság és az üzleti élet legfrissebb hírei az Economx.hu hírlevelében.
Küldtünk Önnek egy emailt! Nyissa meg és kattintson a Feliratkozás linkre a feliratkozása megerősítéséhez.
Ezután megkapja az Economx.hu Hírleveleit reggel és este.
A mai napon szintén egyeztettünk a magyar energiaszektor legfontosabb szereplőivel, hogy a venezuelai krízis árfelhajtó hatásait Magyarországon ki tudjuk védeni. A magyar kormány munkában
- zárta bejegyzését Orbán Viktor.
Trump: Az Egyesült Államok átveszi Venezuela irányítását, jönnek az amerikai olajtársaságok
Donald Trump szerint az Egyesült Államok addig irányítja Venezuelát, amíg nem találnak vezetőt Nicolás Maduro helyére, de kizárta, hogy a Nobel-békedíjas Machado lehetne az utód. Az amerikai elnök üzent Kolumbia vezetőjének is: „Vigyáznia kell a seggére”. Itt vannak a részletek >>>