A Venezuelában végrehajtott katonai akciónak magyar érintettje vagy sérültje nincs - írta Orbán Viktor miniszterelnök szombat este a Facebookon.

A kormányfő hozzátette: folyamatos kapcsolatban vannak a térségbeli nagyköveteinkkel, hogy egyetlen magyar ember se jusson bajba Venezuelában.

A mai napon szintén egyeztettünk a magyar energiaszektor legfontosabb szereplőivel, hogy a venezuelai krízis árfelhajtó hatásait Magyarországon ki tudjuk védeni. A magyar kormány munkában

- zárta bejegyzését Orbán Viktor.

