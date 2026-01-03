Ausztria támad: hatalmas elszántsággal csábítják át ezeket a szakembereket

Az újévi tervezéskor sokakban felmerülhet a munkahelyváltás gondolata, akik egzisztenciális okokból vagy kalandvágyból akár a külföldre költözést vagy ingázást is bevállalnák. A magyar kivándorlók körében töretlenül népszerű, szomszédos Ausztriában az egészségügyi dolgozók és a szakácsok mellett idén az IT-szakembereket is megújult stratégiával toborozzák.