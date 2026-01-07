Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke kedd este pártja budapesti jelöltállító gyűlésén úgy fogalmazott: „Van esélyünk arra, hogy nemcsak vidéken, hanem Budapesten is győzzünk.” A kormányfő hozzátette, hogy egyetlen utcát, teret vagy bérházat sem engednek át, mindenkit elérnek a kampány során, és mindenkit, akit lehet, meg is győznek. Szerinte jelöltjeik erősek, rátermettek, és értik a dolgukat.

Orbán Viktor azt is kiemelte, hogy miközben a Fidesz vidéki támogatottságát még ellenfeleik is elismerik, a Fidesz és a főváros kapcsolatát gyakran alulértékelik. Valójában a budapesti közösség a legnagyobb a párton belül, itt van a legtöbb, sok száz Fidesz-tag.

Úgy fogalmazott: ha nem tudtak volna szót érteni a budapestiekkel, akkor nem nyerték volna meg kétszer a főpolgármester-választást és számos kerületi polgármesteri csatát. „Ez egy fantasztikus teljesítmény, semmi okunk, hogy ezt alábecsüljük” - mondta -, és hogy ne tekintsünk Budapestre „mint egy olyan városra, amelyről lemondhatunk”. Hozzátette, Budapest a „legékesebb példája annak, hogy velünk, vagyis a Fidesz-kormánnyal még azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak”.

Az MTI tudósítása szerint Orbán Viktor leszögezte: az elmúlt 15 évben „mi építettünk, az ellenfeleink pedig akadályoztak, mi alkottunk, ők tiltakoztak”.

Az elmúlt időszak budapesti fejlesztéseiről szólva kiemelte, hogy a kormány 3 ezer milliárd forintból fejlesztette a fővárost. Parkok, sportcsarnokok, iskolák, rendelők és kórházak újultak meg a magyar kormány munkájának köszönhetően. „Rendeztünk több vizes világbajnokságot, volt atlétikai vb, BL-nyolcaddöntő, és nemsokára lesz döntő is”, megújult a Városliget, a Kossuth tér, és újjáépítés alatt áll a budai Vár.

A „baloldali mutyizások után” a Fidesz-kormány befejezte Budapest helyett a 4-es metrót, és részt vállalt a 3-as metró felújításában - közölte. „Európa egyik legjobb tömegközlekedési rendszerét alakítottuk ki Budapesten” - értékelt, sajnálatát fejezve ki, hogy a mostani városvezetés nem tud élni a lehetőséggel.

Nagy csalódásnak nevezte, ami ma Budapesten történik a városvezetés alatt, mert hiába minden kormányzati támogatás és fejlesztés, Budapest ma egy bajoktól gyötört, bajból bajba botladozó fővárossá vált. Nem ilyet érdemelnek a magyarok - vélekedett a Fidesz elnöke. Hozzátette, példátlan a mostani városvezetés azon teljesítménye, hogy még a leggazdagabb magyar települést is csődbe vitték. „Ne legyen kétségünk, az országot is csődbe vinnék, ha rájuk lenne bízva” - mondta.

Az iparűzési adóval kapcsolatban arról beszélt, hogy a kormányzati intézkedések következtében az ebből származó bevétel közel duplájára nőtt az elmúlt években. A fővárosban keletkezik a helyi iparűzési adóbevételek több mint 40 százaléka, miközben az ország lakosságának mintegy 17 százaléka lakik itt.

Hozzátette: mindig marad pénz a végelszámolás alatt álló önkormányzati cégeknél szabálytalanul kiosztott jutalmakra, majd jön a kuncsorgás, siránkozás, hogy segítség nélkül leáll a tömegközlekedés, nem viszik el a szemetet, nem lesz közvilágítás. Eközben azonban egy ukrán zászlónak és egy Pride-zászlónak mindig akad hely a városházán.

Orbán Viktor felidézte, hogy a 2022-es parlamenti választáson 390 ezer ember szavazott a Fidesz-KDNP-re Budapesten, és még a legutóbbi európai parlamenti választáson is ők voltak a legerősebb párt. Méltatta továbbá a Fidesz fővárosi szervezetének megújulását, és Szentkirályi Alexandra fővárosi Fidesz-elnök munkáját.