Komoly mélypontra került a Budapest-Brüsszel viszony 2025-ben, és ez leginkább a költségvetés bevételi oldalán jelenik meg. A kormányzat szilveszter napján tette közzé a 2025-2029-re vonatkozó makrogazdasági és költségvetési előrejelzését, amiből kiderül, hogy rekord alacsony lett az unióból érkező források értéke.

Az előrejelzés szerint tavaly várhatóan 942,5 milliárd forint érkezhetett az államháztartásba, ami azt jelenti, hogy így most először ezermilliárd forint alá csökkent az uniós programokból származó bevételek mértéke.

Uniós programok bevételei:

2024: 1258,5 milliárd forint (tényadat),

2025: 942,5 milliárd forint (várható),

2026: 1894 milliárd forint (várható),

2027: 1935 milliárd forint (irányszám),

2028: 1813,5 milliárd forint (irányszám),

2029: 1614,4 milliárd forint (irányszám).

Egyébként 2025 november végén kicsivel több mint 634 milliárd forint érkezett az Európai Unióból, és amennyiben valós a 942,5 milliárd forint, akkor decemberben több mint 308 milliárdot utalt az Európai Unió a magyar államháztartásba. Ez pedig havi szinten nézve az elmúlt három évet nézve a negyedik legjobb eredmény.