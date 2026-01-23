A Times Higher Education most kiadott, 2026-os orvostudományi és egészségügyi (Medical and Health) szakterületi rangsorában a világ 102 országának 1230 egyeteme szerepel. A Semmelweis Egyetem a 176-200. hely közötti pozícióba került; húsz hellyel előrelépve 2025-ös eredményéhez képest a világ 186. legjobbja lett szakterületén – írta a Semmelweis Egyetem honlapja.

Hozzáteszik, az egyetemnek szinte mindegyik fő indikátorban sikerült erősödnie,

legnagyobb mértékben a kutatási kiválóság (research quality) és az oktatás (teaching) terén,

de magasabb pontszámot ért el az ipari eredmények (industry) és a kutatási környezet (research environment) mérőszámaiban is.

Sok más mellett tovább erősödött az egyetemi tudományos publikációk idézettsége, kutatásaink reputációja és kiválósága.

A folyamatos, kitartó és magas színvonalú munka lassan, de biztosan beérik. A mostani eredmény is azt mutatja, jó irányba haladunk, és egyre közelebb jutunk célunkhoz, hogy a világ 100 legjobb egyeteme közé kerüljünk

– fogalmazott Merkely Béla.

Büszkeség, hogy a listán szakterületén a Semmelweis Egyetem nemcsak országos szinten, de a kelet-közép-európai régiót nézve is a legjobb helyen áll úgy, hogy egyben a prágai Károly Egyetem után egész Európában a legnagyobb orvos- és egészségtudományi képzőhelynek számít a hallgatói létszám alapján

– mondta az egyetem rektora.

A hazai, orvos- és egészségtudományi képzést biztosító egyetemek közül

a Pécsi Tudományegyetem a 401-500.,

a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem 501-600. közötti sávban található.

A világranglista első három helyezettje az Oxfordi Egyetem, a Cambridge Egyetem és a Harvard.