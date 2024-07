Hány embert érinthet a meddőség Magyarországon?

Jelenleg 300-400 ezerre tehető azoknak a pároknak a száma, akiknek természetes úton nem jön össze a gyermek, de ez egy pillanatnyi állapot, a tendenciát látjuk, a számuk folyamatosan emelkedik.

A tapasztalataink, becsléseink szerint a férfiak és a nők nagyjából 15-15 százaléka számít nemzőképtelennek illetve meddőnek. Ebből azonban már egy másik szám is következik: a párok 28 százaléka képtelen a reprodukcióra.

Pontos adatokkal erre vonatkozóan senki nem rendelkezik, a téma jellegéből adódóan nagy arányban vannak a rejtőzködők, a mi intézeten belüli adataink pedig nem reprezentatívak - hozzánk már csak azok kerülnek, akiknek problémája van. Mindenesetre bárhogyan is számolunk, nagy -és egyre növekvő- populációról beszélünk. Van, amit biztosan állíthatunk: a páciensek (párok) többsége hormonális eredetű meddőséggel küzd, de a hormonrendszer megbetegedései nem csak meddőséget okoznak: már az anyagcserezavarok, a diabétesz, a pajzsmirigy problémák is népbetegséggé váltak. Magyarországon egymillió cukorbeteg és további egymillió prediabéteszes-a betegség előszobájában álló ember van, és a pajzsmirigy problémák miatt létrejövő orvos-beteg találkozások száma is milliós nagyságrendű évente.

Azok a párok, akiknek megpróbálnak segíteni, már végigmentek korábban több procedúrán?

A pácienseink többsége igen, a köztudatban ma még inkább az IVF (mesterséges megtermékenyítés) szerepel a meddőség megoldásaként, a többség arra indul el, ennek megfelelően túl is terhelik a ma Magyarországon már állami tulajdonban levő IVF rendszert. Az IVF egy látványos, modern, high-tech eljárás, a mi endokrin reharmonizációnk ezzel szemben a diagnosztikát, az adatelemzést a komplex orvosi ismeretet előtérbe helyező, majd végső megoldásként lehetőleg a természetes várandósság elérését megcélzó módszer, és nem szerénykednék: orvostudományi értelemben ez a nagyobb kihívás. Az IVF fontos, helyettesíthetetlen eszköz a meddőség elleni harcban, de meddőségi esetek 70 százalékában nincs szervi (anatómiai) probléma „csak” hormonális, ilyenkor nem célszerű az IVF irányába menni és nem ajánlott az IVF-el szükségszerűen együtt járó plusz kockázatokat sem felvállalni.

Kép: Márkus Zsolt, az EndoCare társtulajdonosa

Az intézetünkben Tűű László orvosigazgatónak, aki európai szintű endokrinológiai szaktekintély, egy perc alatt telik be az egyhavi előjegyzése, meg is kapjuk ezt kritikaként, hogy miféle időpontfoglalási-klikkelési versenyt rendezünk mi itt a pácienseknek. Nem tudunk azonban itt igazságot tenni, nem tudunk mindenkinek időpontot adni. A legtöbbször meddőségi specialista küldi hozzánk a betegeket, főleg olyanokat, akik már több éve küzdenek a vágyott babáért. Évente 600-700 baba megszületéséhez járulunk hozzá, az elmúlt 17 évben több mint 10 ezer baba született meg a segítségünkkel. Ha korábban “kapnánk el” a kockázati csoportban levő pácienseket, akkor sokkal magasabb lehetne a természetes úton megszületendő babák száma és kevesebb a lombikbébi, vagy a Brnoból „kipotyogó” páciens (Brnoban több meddőségi klinika is van, ahova a magyar párok sokszor fordulnak segítségért, a szerk.). Magyarországon 2023-ban 85 ezer újszülött jött világra, ebből körülbelül 2300 lombikbaba, közülük legalább 300 baba hozzánk köthető, azaz a lombikprogram előtt mi tettünk „rendbe” a betegek endokrin rendszerét.

Hogy néz ki egy kezelés? Meddig tart?

Az alapvető, majd a részleteket is feltáró laborvizsgálatok elvégzése egy hónapot vesz igénybe (itt nyilván kötve vagyunk a hölgy ciklusához is), ilyenkor felállítunk egy hormontérképet, majd a nőgyógyászati, andrológiai vizsgálat következik és a konzultáció a biológussal. A pontos megnevezés a férfiaknál a nemzőképtelenség a nőknél pedig a meddőség, a kettő szinte teljesen azonos arányban sújtja a két nemet a 18-40 éves korosztályban. A kezelés célja minden esetben a hormonrendszer meggyógyítása (reharmonizációja), mert bármilyen módon is kívánjuk elérni a terhességet először ennek kell megtörténnie.

Az anatómiai eltérés egy külön kategória, de ahol nincs ilyen probléma ott a sokadik sikertelen természetes próbálkozás, sikertelen lombik, sikertelen inszemináció mögött ugyanaz az ok van, a páciens hormonrendszere még nem volt egészséges akkor, amikor próbálkoztak.



A terápia során dietetikusra mindenképp szükség van, a helyes étkezés kritikus fontosságú. De ma a diétázás olyan, mint a foci: elvileg mindenki ért hozzá - gyakorlatilag persze ez nem igaz. Ha szükséges pszichológus is foglalkozik a párral, és természetesen a laboreredmények értelmezése, a pontos diagnózis után gyógyszeres kezelést is kaphatnak a páciensek. Ez egy komoly orvosi csapatmunka, egy komplex program. Azt tapasztaljuk, hogy a hormonbetegek átlagéletkora rohamosan csökken, az endokrin környezetszennyezést senki nem tudja elkerülni.

Pontosan mit jelent az endokrin környezetszennyezés?

Bizonyos káros környezeti hatások összefoglaló megnevezése ez, amikben a vegyszerterhelés, illetve az élelmiszeripari változtatások mind szerepelnek, és ami miatt a humán belső szabályozási rendszer hamis információkat kap. A hormonális vezérlés egyik fő „hibája”, hogy nincs semmilyen közvetlen összeköttetés az irányító szerv és az irányított szervek vagy szövetek között, csak a vérben utazó hírvivő anyagok, azaz hormonok útján zajlik a kommunikáció. Itt tudnak belépni az endokrin dizruptorok, sokféle hatásmechanizmussal: például a vérbe kerülve eljutnak a receptorokhoz, ami hormonként azonosítja őket, így adva hamis parancsokat a szerveknek. De nem csak a reprodukciónál vannak súlyos gondok: a zsírszövet felhalmozása a szervezetünk vezérlése által jogosan kiadott parancs is lehet, de egy endokrin dizruptor is kiadhatja/szállíthatja ezt a parancsot – hamisan, tévesen.

Vannak egészségkárosító vegyületek, összefoglaló nevükön endokrin dizruptorok – ezeket megpróbálhatjuk elkerülni, de teljesen nem tudjuk kizárni az életünkből- például tartósítószerek, tisztítószerek, rovarirtók, növényvédő szerek, kozmetikai alapanyagok és nem utolsósorban a nanoműanyagok, ezek megzavarják és megbetegítik a hormonrendszert.

Egy példát hadd említsek: ha valaki vesz egy forró kávét „elviteles” pohárban ott a forró folyadék kioldja a műanyagot a pohárból, így kerülnek a szervezetbe az úgynevezett ftalátok - ezt használják a műanyagok lágyítására-, ez a vegyületcsoport például bizonyítottan rendkívül károsítja a hormonrendszert. Az emberi tevékenység által okozott környezetszennyezés mindenhol jelen van, a füstölő gyárkémények ennek a jól látható példái, a testünkbe bekerülő és ott a hormonrendszert megbetegítő vegyületek pedig a láthatatlan fajtái. Ez az az arány, amiről az előbb beszéltünk: a meddőségben szenvedők 70 százaléka hormonális betegség miatt meddő, a környezetünkben, az ételeinkben, az ivóvizünkben levő káros vegyületek tették őket meddővé.

Az állami meddőségi szcéna elfogadja az önök programját?

Tizenöt évvel ezelőtt az inzulinrezisztencia jelentőségét a szakma nagy része még vitatta, az orvosigazgatónk Tűű László munkássága is kellett ahhoz, hogy ez megváltozzon. Ma az endokrin környezetszennyezés az, amit helyére kell tenni az orvosi szakmán belül és a közgondolkodásban is. Az állami egészségügynek mi nem vagyunk és várhatóan nem is leszünk részei, habár a tevékenységünk gyakran az állami rendszerben elvégzett IVF beavatkozások előkészítései. Az erőforrásokhoz képest sokkal hatékonyabb is lehetne az IVF rendszer, de ahhoz a páciensek endokrin reharmonizációjára lenne szükség még az IVF-kezelés előtt.

A kezelések hatékonysága hány százalékos?

Nagyon magas, elérheti a 80-90 százalékot is. Ha a páciensek reharmonizációját megoldjuk, egészségessé “varázsoljuk” őket, vagyis a hormonháztartásukat a normálishoz közelítjük, akkor a termékenység helyreáll, és vagy természetes úton jön létre a várandósság vagy egy mesterséges módszer lesz a megoldás- de annak a hatékonysága is többszörösére emelkedik. Évente körülbelül ötezer pácienst kezelünk, havonta ezerkétszáz orvos-beteg találkozónk van.

Nagyságrendileg mennyibe kerül, mire helyrehozzák valakinek a hormonrendszerét?

Az úgynevezett reharmonizációs program és az ehhez kapcsolódó garantált gyerek program 2,5-4,5 millió forintba kerül, ha nem jön össze a baba, akkor a garantált gyerek program esetében a teljes összeget visszatérítjük. Ezek a páciensek egészségi állapotától és egyéb körülményektől függően 6-24 hónapon át tartó eljárások. Nagyon nagy előny, hogy a páciensek minden vizsgálatot elvégezhetnek nálunk, nem kell százfelé rohangálni. Így egy egységes rendszerben, azonos elvek szerint haladhatunk előre, az orvosok, a biológusok, a dietetikusok napi szinten egyeztetnek, beszélnek egymással, mindenkit egyénre szabott terápiával kezelünk.

Ez mennyire magyar fejlesztés ez a program?

Ilyen nincs a nagyvilágban sehol, a reharmonizáció és az endokrin környezetszennyezéssel kapcsolatos tanácsadás sincs a meddőségi klinikákon. Az intézetben már húsz éve gyűjtik és rendszerezik azt a tudást, ami a hormonrendszerek megbetegedéseire vonatkozik.

Az elképzelésünk az, hogy az évenkénti 600-700 újszülött számot a tízszeresére emeljük a digitalizáció és a mesterséges intelligencia segítségével.

Az endokrin betegek száma nagyon megnőtt, az orvosi létszám -endokrinológusok, andrológusok - ezt nem tudja és nem is fogja tudni lekövetni, így aztán az lehet a megoldás, ami más iparágban már bizonyított: a szűkös humán erőforrás hatékonyságát kell javítani a modern digitális technológia bevonásával - az orvost nem lehet kiváltani, de lehet segíteni. A technológiának lehet szerepe a laboratóriumi vizsgálatokban, az adatelemzésben, a diagnosztikában, az adminisztrációban is. A probléma jelen van, a jelentősége nő, nekünk pedig mindenképpen megoldást kell találnunk mert ilyen súlyú ügyben nem maradhatnak ellátatlan páciensek.