Péntek hajnalban az észak-balatoni vonalon okoz jelentősebb fennakadást a téli időjárás, a többi vonalon azonban folyamatos a közlekedés - közölte a Mávinform pénteken korán reggel a honlapján.
A téli időjárás miatt továbbra is
hosszabb menetidővel, esetenként kimaradó járatokkal lehet számolni, mert - főként az erős széllel érintett térségekben - esetenként váltóállítási probléma nehezítheti a forgalmat.
Hozzátették: az ország valamennyi Volán buszjáratán a vonatjegyek is érvényesek, valamint a MÁV vonatain is elfogadják az autóbuszokra érvényes jegyeket.
