A projektekre pályázni 2026. február 9-ig a Magyar Innovációs Szövetség weboldalán lehet. Az ünnepélyes díjátadóra a március 19-én megrendezésre kerülő InnoSummit 2026 innovációs konferenciához kapcsolódó gála keretében kerül sor - olvasható a MISZ sajtóközleményében.

A Magyar Innovációs Szövetség a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával és a Nemzeti Innovációs Ügynökséggel együttműködésben hirdette meg a pályázatot, amelynek fő üzenete, hogy az innováció tanulható, és a legjobb gyakorlatokat érdemes a hazánkban már bizonyítottan eredményes innovációs gyakorlattal rendelkező vállalatoktól átvenni. Ennek jegyében a pályázat célja az, hogy megtalálja és elismerésben részesítse a hazai innováció legkiemelkedőbb eredményeit, és megmutassa a legjobb gyakorlatokat a környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontoknak is megfelelő, innovatív termékek és technológiák létrehozása terén.

A 2025. év legkiemelkedőbb teljesítményét elismerő Magyar Innovációs Nagydíj mellett összesen kilenc ágazati díj talál majd gazdára:

a 2025. évi Ipari Innovációs Díj,

a 2025. évi Informatikai Innovációs Díj,

a 2025. évi KKV Innovációs Díj,

a 2025. évi Agrár Innovációs Díj,

a 2025. évi Energiaügyi Innovációs Díj,

a 2025. évi Környezetvédelmi Innovációs Díj,

a 2025. évi SZTNH Iparjogvédelmi Innovációs Díj,

a 2025. évi Deep Tech „Alapkutatástól az Innovációig” Díj, és a

a „2025. év legjobb startup vállalkozása” Díj.

A szervezésben közreműködő partnerek közé idén csatlakozott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is annak érdekében, hogy még több hazai vállalat mutathassa meg innovációs eredményeit, és adhassa át a legjobb innovációs gyakorlatokat a hazai gazdaság e téren még kevésbé járatos szereplőinek. A korábbi években már megszokott pályázási folyamat mellett idén újdonság, hogy a hazai innovációra rálátással rendelkező szervezetek ajánlásával is bekerülhettek cégek a pályázók körébe. E szervezetek a pályázatban támogatóként, illetve társszervezőként közreműködő partnerek, valamint hozzájuk csatlakozott az Entrepreneurship Club of Corvinus, a Hungarian Business Angel Network, a Magyar Nemzeti Bank, a Startup Hungary és az STRT Holding.

Az elmúlt harminchárom évben, az évente kiírt Magyar Innovációs Nagydíj pályázati felhívásra összesen több mint 1500 pályamű érkezett be, ezekből 255 kapott különböző innovációs díjat. Ezek a díjazottak alkotják a hazai innováció „elitjét”, a Magyar Innovációs Klubot, amely a most meghirdetett nyertesek előtt is nyitva áll.

A vállalatok minél szélesebb körének elérése érdekében az idei évben az Indamédia Csoport média támogatóként csatlakozott a díj meghirdetéséhez és népszerűsítéséhez. A Magyar Innovációs Nagydíjra, illetve a további 9 innovációs díjra pályázni 2026. február 9-ig lehet a www.innovacio.hu/innonagydij weboldalon, a pályázati kiírás részletei pedig megtalálhatók itt.



