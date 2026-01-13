Mivel Lázár János utolsó közlekedésinfója több mint kétórás volt, ezért az online közvetítésnek hála
össze tudtuk kötni a dühös és tanácstalan választópolgárt és a közlekedésért is felelős minisztert.
A sajtótájékoztatón ülve ugyanis kaptam egy ilyen üzenetet:
Kérdezd meg, hogy szerinte kinek a dolga a járdát ott eltakarítani, ahol nem társasházak vannak, hanem például autókereskedés, autómosó, vagy üzem. Újpesten, úgy tűnik, hogy lóf.sz se takarít, pedig ezek városon belül vannak, például a Váci úton.
Lázár János a választópolgári felvetésre igyekezett érdemben válaszolni.
Mint mondta, úgy tudja, és abban a szabályban nőtt föl, és mint polgármester is azt tanulta, hogy az ingatlan tulajdonosának kötelessége a saját ingatlanja előtt a járdát eltakarítani. Aki nincs olyan egészségügyi állapotban, hogy ezt meg tudja tenni, az a területileg illetékes önkormányzathoz fordulhat, aki helyette ezt megteszi – tette hozzá. Kérdésünkre megerősítette, az önkormányzat ki is kényszerítheti ezt. Azt is mondta, hogy az önkormányzatoknál működik közterület-felügyelet, amelyek bírságolhatnak is, amennyiben az adott járdaszakasz balesetveszélyes az elmaradt beavatkozás miatt.
Mindenki arra van kötelezve Magyarországon, hogy a saját ingatlanja előtt a havat eltakarítsa és a járdát járható és biztonségos állapotba hozza – fogalmazott a miniszter.
Lázár János figyelmeztetett, ha valaki elesik a járdán, akkor azért annak kell felelősséget vállalnia, aki miatt nem volt eltakarítva a hó.
Ahogy beszámoltunk, a mai napon átmenetileg leállt az ónos eső és az extrém jegesedés miatt a légi forgalom még a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren is. Ugyanakkor a legfrissebb előrejelzés szerint 18 Celsius fokos kontraszt választja szét az országot.
Az viszont jó hír, hogy mindenhol visszavonta az ónos eső miatt kiadott másodfokú riasztásokat a HungaroMet Zrt.
A meteorológiai szolgálat délelőtt a Dunántúl egy részére, majd a középső országrész egyes járásaira adott ki másodfokú (narancs) riasztást tartós ónos eső veszélye miatt.
A másodfokú riasztásokat kora délután visszavonták, Csongrád-Csanád vármegye egyes járásaiban azonban továbbra is elsőfokú (citromsárga) riasztás van érvényben, mert továbbra is gyenge ónos esőre kell számítani. A várható csapadékmennyiség ezeken a helyeken néhány tized milliméter.
Az előrejelzés szerint estére várhatóan mindenütt megszűnik a csapadék az országban.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!