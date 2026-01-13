Megállt a légi forgalom Budapesten: az Index iparági információi szerint az ónos eső miatt átmenetileg bezárt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, így a légikikötő jelenleg sem járatokat nem indít, sem érkező gépeket nem fogad biztonsági okokból.

Később a reptér is megerősítette, hogy „az ónos eső és az extrém jegesedés miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér biztonsági okokból 10:25 óta átmenetileg nem indít és fogad járatokat”.

A működés felfüggesztésére azért volt szükség, mert az ónos eső a futópályákat és a gurulóutakat veszélyesen csúszóssá tette.

A leállás átmeneti, a forgalom újraindítása az időjárás alakulásától és a folyamatos pályatisztítástól függ. Az utasoknak azt javasolják, hogy indulás előtt mindenképpen ellenőrizzék járatuk státuszát, és vegyék fel a kapcsolatot a légitársaságukkal.

A Budapest Airport korábbi tájékoztatása szerint kedd hajnal óta havazás és ónos eső nehezíti a közlekedést a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren és annak környékén. A repülőtéren a legmagasabb szintű téli készültség van érvényben, a szakemberek folyamatosan tisztítják a futópályákat és a gurulóutakat. A légikikötő két futópályával üzemelt, a járatok korábban még alapvetően biztonságosan érkeztek és indultak, ugyanakkor a lassabb forgalom miatt késésekre és járattörlésekre is számítani lehetett.