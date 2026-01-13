Délnyugaton tavaszias az idő, míg keleten, északkeleten erősen fagy – fogalmaz az Időkép azzal kapcsolatban, hogy rég nem látott időjárás van az ország felett.

Éjjel még fagyos légtömeg töltötte ki az országot, majd nyugat, délnyugat felől elkezdett beömleni az enyhébb, melegebb levegő. Ennek köszönhetően egyre több helyen tapasztalhatunk ónos esőt, a havazás pedig szépen tolódik kelet felé.

Mindenhol visszavonta az ónos eső miatt kiadott másodfokú riasztásokat a HungaroMet Zrt.



A meteorológiai szolgálat délelőtt a Dunántúl egy részére, majd a középső országrész egyes járásaira adott ki másodfokú (narancs) riasztást tartós ónos eső veszélye miatt.



A másodfokú riasztásokat kora délután visszavonták, Csongrád-Csanád vármegye egyes járásaiban azonban továbbra is elsőfokú (citromsárga) riasztás van érvényben, mert továbbra is gyenge ónos esőre kell számítani. A várható csapadékmennyiség ezeken a helyeken néhány tized milliméter.



Az előrejelzés szerint estére várhatóan mindenütt megszűnik a csapadék az országban.

Kedd délelőtt folyamán elképesztő, több mint 18 fokos különbség alakult ki az ország két távoli pontja között.

Az északkeleti országrészben, különösen a hegyekben és a határ mentén a tartós hideg dominál:

van, ahol -10,1 °C-ot mutatott a hőmérő,

ezzel szemben a délnyugati országrészben, Somogy és Baranya vármegyék térségében már-már tavaszias az idő,

akad olyan pont, ahol +8,2 °C-os értékeket mutatnak a műszerek.

Fejfájás, vérnyomás-ingadozás most nem meglepő.