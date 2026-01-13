Jelenleg is zajlik az Ethiopian Cargo B777F típusú repülőgépének műszaki mentése a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A gép az állóhelyre történő gurulás közben a szilárd burkolatú A6-os gurulóútról lecsúszott a fűbe – írja a Budflyer.

Kép: flightradar24.com

A Budapest Airport közleménye szerint a délelőtt folyamán az Ethiopian Airlines ETH3707 járatszámú cargo járatának orrfutóműve gurulás közben csúszott le a gurulóút szilárd burkolatáról a fűbe, aminek következtében a légijármű elakadt.

Az esemény körülményeinek feltárása jelenleg is folyamatban van, a repülőtér-üzemeltető az illetékes hatóságokkal közösen mindent megtesz a légijármű elakadásának elhárításáért.

A Budapest Airport azt is közölte, hogy folyamatosan tájékoztatást ad ki a repülőtér aktuális körülményeiről.