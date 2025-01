Mi tévők legyünk, ha Magyar Közlönyt olvasgatva egyszer csak kiderül, a települést, ahol élünk, a Belügyminisztérium a legmagasabb katasztrófavédelmi kockázati szintre sorolja át?

Ez amúgy Magyarországon simán megtörténhet, néhány nappal ezelőtt Érd, Diósd, Göd és Iváncsa a legmagasabb, I. kategóriába került.

Felső küszöbértékű üzem árnyékában

A vonatkozó belügyi rendeletből nem derült ki, mi volt az indok, ezért a Pintér Sándor vezette minisztériumhoz fordultunk. A tárca az Economxot arról tájékoztatta, hogy a besorolást a települést érintő veszélyeztető hatások komplex elemzése alapján, kockázatbecslés útján állapítják meg a veszélyeztető hatások kezelésében érintett ágazatok szakemberei.

A felsorolt települések közül Gödön és Iváncsán felső küszöbértékű veszélyes üzem működik, Diósd és Érd településekre pedig egy fővárosi felső küszöbértékű veszélyes üzem veszélyeztető hatása miatt készült külső védelmi terv

– válaszolta a napokban a Belügyminisztérium.

A felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem fogalmát a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló kormányrendelet határozza meg, annak függvényében, hogy az érintett veszélyes anyagok mennyisége a jogszabályban megjelölt felső küszöbértéket eléri vagy meghaladja.

Még szorosabban

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal (PVKH) hogy látja Göd, Érd és Diósd helyzetét, miben kell változtatnia az érintett vármegyei településeknek.

Az átsorolásban érintett településeknek még szorosabban együtt kell működniük az adott céggel, az üzemeltetővel és a katasztrófavédelemmel

- válaszolta megkeresésünkre a PVKH, hozzátéve: mindez a kormányhivatalnak nem jelent többletfeladatot.

Kitértek arra is, hogy a települések besorolását a jogszabályok szerint minden évben felül kell vizsgálnia a településeknek és a katasztrófavédelemnek is. A polgármesternek szükség esetén javaslatot kell tennie a települések besorolásának módosítására. A kockázatbecslési eljárásokat az illetékes önkormányzatok és a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Kirendeltségei végzik és tesznek javaslatot az esetleges módosításokra. A javaslatokat az Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség összesíti és küldi meg a belügyminiszter részére - magyarázta a Kormányhivatal a folyamatot.

S hogy történt mindez a valóságban?

László Ferenc, a Pest vármegyében található érdi önkormányzat kommunikációs vezetője mutatta be az Economxnak, milyen lehetőségei vannak egy településnek, ha a szomszédjában egy felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem nyílik, működik.

Elmondta, hogy 2024 februárjában jelezte a Fővárosi Katasztrófavédelem Iparbiztonsági Hatósági Osztálya a megyei jogú városnak, Érdnek, hogy egy közeli, régóta a főváros XXII. kerületében működő gyógyszeripari cég részleges profilváltás miatt kezdeményezett engedélyeztetési eljárást, ezzel pedig elindult egy rutinfolyamat. Az önkormányzat honlapján is megjelent, és a Városházára is kifüggesztették az érintett vállalat biztonsági jelentését, amiben az ilyenkor megszokott védelmi zónát is kijelölték. A külső védelmi tervekben szokás szerint meghatározzák azt is, hogy baj esetén az adott település mely részéről kell evakuálni a lakosságot, és mely helyeken elég esetleg csak az ablakot becsukni. A tervezettre nem érkezett lakossági észrevétel, így a hatóság megadta a szükséges engedélyt.

A következő lépésben az érintett önkormányzatok úgynevezett külső védelmi tervet készítenek. Példádul meghatározzák azt is, hogy baj esetén az adott település mely részéről kell evakuálni a lakosságot, és mely helyeken elég esetleg csak az ablakot becsukni. A tervezetet tavaly decemberben függesztette ki az önkormányzat, és ez a társadalmi egyeztetés idén január elején zárult le. Ahogy az elmondottakból kitűnik,

a rutinfolyamat lényege, hogy bár tájékoztatják az illetékesek az önkormányzatot, ám jellemző módon nem az adott település hozzájárulását kérik, miközben a települések elvesztették jogukat az engedélyezési eljárások lefolytatására.

A megismert információk alapján a gyógyszeripari cég minőségbiztosítása és védelmi intézkedései megfelelőek

- hangsúlyozta azonban László Ferenc, hozzátéve, hogy már a tavaly februárban tisztában voltak azzal, hogy a folyamat végén a hatóságok végül megemelhetik a város kockázati besorolását, hiszen erről a Katasztrófavédelem tájékoztatta az önkormányzatot, csak a végleges döntésről szereztek tudomást a Közlönyből.