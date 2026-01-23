Kötelező maszkviselést rendeltek el a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház valamennyi tagkórházában. Az intézkedést a felső légúti megbetegedések kórházon belüli járványos terjedésének megakadályozása, illetve betegek és dolgozók védelme érdekében vezette be a kórházcsoport - közölte az intézmény az MTI-vel.
A korlátozás a nyíregyházi Jósa András Tagkórházban és annak Sóstói úti telephelyén, illetve a nagykállói, a mátészalkai, a fehérgyarmati és a vásárosnaményi tagkórházban, továbbá a nyírbátori szakrendelő valamennyi járó- és fekvőbeteg-ellátást végző osztályán és részlegén érvénybe lépett.
Egyszerre több vírus is támad – Most kell többször is tesztelniNem csak az influenza-, hanem a légúti óriássejtes vírus is támad. Kemenesi Gábor virológus szerint az oltást sosem késő felvenni, és a gyorstesztes használata is fontos, ha idős rokont látogatunk. Erről itt olvashat >>>
