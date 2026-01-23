Éppen most tetőzik az influenzajárvány, a tudatos magatartás most a legfontosabb – írta a Facebook posztjában Kemenesi Gábor virológus, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratórium igazgatója.

Magyarországon több kórházban látogatási tilalmat vezettek már be, Balatonkenesén be kellett zárni pár napra egy iskolát, mert a diákok fele lázas megbetegedés, köhögés és végtagfájdalom miatt nem tudott iskolába menni.

Két járvány tombol egyszerre

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adatai szerint az influenza még javában terjed, miközben érkezik a légúti óriássejtes vírus (RSV) idei szezonja is.

A hazai adatok is alátámasztják, hogy érdemes odafigyelni és óvni a társadalom kockázati csoportba tartozó tagjait.

Az influenzával kapcsolatban a virológus megjegyzi, hogy az idei szezon nehézsége, hogy a tünetek nagyrészt mindegyik most terjedő vírusnál átfednek, ám nagy szerencse, hogy az ellenük való védekezés nagyon hasonló: a veszélyeztetett időszakban fokozottan érdemes figyelni a kézmosásra, a kézfertőtlenítésre, a gyakori szellőztetésre, nyilvános helyeken a maszkhasználatra, továbbá az újszülött/idős/krónikus betegek látogatásának – biztonsági szempontokon alapuló – korlátozására.

Éljünk a gyógyszertárakban kapható gyorstesztek lehetőségével, ha idős vagy beteg rokont látogatunk, vagy megbeszélésre sietünk, kedves és nagyon hasznos gesztus odafigyelni erre – javasolja Kemenesi Gábor.

A vakcina kapcsán fontos érteni, hogy a felvétele sosem késő, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) tájékoztatása szerint az oltás továbbra is elérhető a háziorvosoknál. Igaz, hogy a teljes védettség kialakulásához idő kell, de az influenza is kitart még és az esélyeinket így is javítja a súlyos megbetegedéssel szemben.

De miért más az idei influenzaszezon?

A kutatók szerint a helyzet részben annak köszönhető, hogy egy új influenzatörzs vált dominánssá. Ez a variáns számos kulcsfontosságú mutációt hordoz, ezért sokkal kevésbé hasonlít az influenzaoltásban alkalmazott törzshöz, mint az előző szezonok vírusai – írja a Nature.

Ez megkönnyítheti a vírus számára, hogy kikerülje az immunrendszer és a vakcinák védelmét. Ráadásul a domináns törzs egy olyan vírus alcsaládba tartozik, amely évtizedek óta kering, de az elmúlt néhány influenzaszezonban nem volt meghatározó, így sok ember viszonylag gyenge immunitással rendelkezik ellene.

Ugyanakkor szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy az elérhető influenza elleni oltás védelmet nyújt a súlyos megbetegedéssel szemben.

Az Egyesült Államokban még túl korai „pontosan megmondani, hogyan viszonyul ez a szezon az elmúlt évtizedek influenzaszezonjaihoz – mondta Jesse Bloom, a seattle-i Fred Hutchinson Cancer Center virológusa. De az biztos, hogy az átlagosnál rosszabb influenzaszezonról van szó.

A H3N2 éve

A 2025 és 2026-os influenzaszezon az Egyesült Királyságban, Európa nagy részén és Japánban a vártnál egy hónappal korábban kezdődött; Japán influenzajárványt hirdetett a váratlanul magas fertőzésszám miatt. Ausztráliában az influenzaszezon legalább egy hónappal tovább tartott a szokásosnál. Kanadában minden tartományban és területen egyszerre, hatalmas mértékben nőtt az esetszám – mondta Eleni Galanis, a Kanadai Közegészségügyi Ügynökség (Public Health Agency of Canada) főigazgatója Ottawából. Ez pedig természetesen óriási nyomást helyez az egészségügyi rendszerre.

Az idei esetek jelentős részét okozó vírus a H3N2 altípusba tartozik, amely gyorsabban evolválódik, mint más törzsek. A H3N2 egyik variánsa, az úgynevezett K alcsoport szeptemberben vált világszerte dominánssá, és jelenleg a globális influenza-fertőzések mintegy 80 százalékáért felelős.