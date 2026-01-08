Az év első hetében, az óév utolsó hetéhez képest valamennyi közigazgatási területen kevesebb volt az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma - közölte honlapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön. A százezer lakosra jutó orvoshoz fordult betegek száma Komárom-Esztergom (313), Vas (251) és Fejér (245) vármegyében volt a legmagasabb, Jász-Nagykun-Szolnok (91), Heves (120) és Baranya (122) vármegyében a legalacsonyabb - tartalmazza a közlemény.
Azt írták: a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint december 29. és január 4. között az országban
- 17 000 beteg fordult orvoshoz influenzaszerű, és 88 300 ember akut légúti fertőzés tüneteivel.
- Az akut légúti fertőzés tüneteit mutató betegek 34,7 százaléka 14 év alatti, 25,4 százaléka 15-34 éves fiatal felnőtt volt, 24,5 százalékuk 35-59 éves, 15,4 százalékuk pedig 60 évesnél idősebb volt.
- Az influenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz fordulók közül 27,9 százalék volt gyermek, 31,7 százalék fiatal felnőtt, 26,7 százalék 35-59 éves és 13,6 százalék 60 éven felüli.
A kijelölt 24 kórház adatai alapján az év első hetében 220 embert vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés miatt, akik közül 27-en részesültek intenzív/szubintenzív ellátásban. A kórházi ápolást igénylő betegek közül
- 93-nál influenza A,
- 13-nál RSV,
- 16-nál a SARS-CoV-2 vírus állt a megbetegedések hátterében.
A 2025 40. és 2026 első hete között összesen 2 471 vizsgálati anyag érkezett az NNGYK Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumába, amelyből öt feldolgozásra alkalmatlan volt.
- 286 embernél az influenza valamelyik változatát,
- 15 embernél RSV,
- 439 embernél Covid-19 fertőzést igazoltak.
- 32 megbetegedés hátterében rhinovírus állt,
- tízet parainfluenza vírus, négyet bocavírus,
- hármat adenovírus,
- egyet pedig humán metapneumovírus okozott - olvasható a közleményben.
