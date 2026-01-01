Reggel még zömmel erősen felhős idő várható, majd nyugat, délnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, vékonyodik a felhőzet, és napos, fátyolfelhős idő várható – írja előrejelzésében a HungaroMet.

Reggel helyenként még lehet hószállingózás, gyenge havazás, de ezek legkésőbb a déli órákra megszűnnek. A délnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0 és +6 fok között valószínű. Késő estére -4 és +3 fok közé hűl le a levegő.

A meteorológusok szerint reggelig, kora délelőttig a Dunántúlon, majd kelet felé helyeződve a Dunától keletre, kora délutánig már csak északkeleten alakulhat ki elszórt havazás, hószállingózás. Napközben nyugat felől az ország nagy részén olvadás valószínű.