Morenth Péter szerint a jövő héten várható lehűléshez alkalmazkodva kell az autósoknak ellenőrizniük és beállítaniuk a gumiabroncsok nyomását, mert csak a megfelelő értéken működnek hatékonyan. A Magyar Gumiabroncs Szövetség elnöke az InfoRádiónak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy

nagyobb hómennyiség esetén már a téli gumi sem nyújt biztos védelmet, ezért érdemesebb a tömegközlekedést választani.

A téli abroncs futófelületén lévő lamellák a havas és jeges úton segítik a tapadást, ám a szakértő szerint az adott út minőségétől, a hó vastagságától és az autó teljesítményétől függ, hogy mennyire biztos a közlekedés. Hozzátette, hogy a járműben lévő csomagok, az utasok száma és a légnyomás is befolyásolja az abroncsok működését.

Morenth Péter a rutintalan sofőröknek azt ajánlotta, hogy ne most gyakoroljank, ismerkedjenek az utak téli viszonyaival. Csak a tapasztalt, autójukat jól ismerő vezetőknek érdemes útra kelni, és mindenképp számolni kell a kiegészítőkkel, például ásóval, lapáttal és homokkal a csomagtartóban.

A hegyvidéki utak különösen veszélyesek lehetnek, itt már hólánc használata is indokolt lehet. Ma már többféle hólánc létezik, fém, műanyag és textil alapú is, így mindenki a saját helyzetéhez mérten döntheti el a felszerelést.

A hosszabb utakhoz a szakértő azt javasolja, hogy legyen elegendő élelmiszer, folyadék és takaró az autóban, hogy a váratlan helyzetekben is felkészültek legyünk. Bár a városokban jelenleg inkább latyakosak az utak, a hegyvidéki szakaszokon a hó miatt érdemes a biztonságosabb közlekedési módot választani.