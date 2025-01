Az építkezés hamarosan el is kezdődhet, az engedélyezési tervek aktualizálása után, amely által megnyílik az út a szerb-magyar határnál a 3,5 tonnánál nehezebb járművek számára is – írja a Magyar Építők.

A magyar-szerb határszakaszon jelenleg Hercegszántón, Bácsalmáson, Tompán, Röszkén, Ásotthalmon, Bácsszentgyörgyön, Tiszaszigeten és Kübekházán, a magyar-horvát határszakaszon legközelebb Udvarnál található határátkelőhely. Ezek többsége (Tompa, Röszke és Hercegszántó kivitelével) csak meghatározott időben fogadják az áthaladókat.

Ezzel szemben a teherforgalmi határátlépés viszont csak Tompán, Röszkén és Udvaron lehetséges, amelyből az utóbbi átkelő használata jelentős kitérőt jelent a magyar-szerb irányú teherforgalom számára.

A hercegszántói beruházás elsődleges célja, hogy a lehetővé válhasson a teherforgalom áthaladása a határátkelőn, így felmentve a tompai és röszkei átkelőket a leterheltség alól.

A magyar oldallal párhuzamosan, a szerbiai Backi-Breg (Béreg) település határátkelőhelyén is folyamatban van a fejlesztés, tehát ennek ütemét is figyelembe kell majd vennie a kivitelezéssel megbízott cégnek a projekt ütemezése és megvalósítása során.

Az átkelő ki- és belépő oldalán, alig 383 méteren kell majd megvalósítani a projektet, miközben a vállalatnak biztosítania kell a forgalom áthaladását is. Az uniós közbeszerzési értesítőben közzétett hirdetmény szerint mind a kilépő, mind a belépő oldalon 2x2 teherforgalmi, valamint ugyanekkora buszsávot szükséges megépíteni. A személygépkocsik számára 2x4 ellenőrző sáv létesül, ezenkívül szerepel a projektben a gyalogosokat és a kerékpárosokat kiszolgáló közlekedési folyosók kivitelezése is.

A beruházás része emellett a kilépő oldalon 40, a belépő oldalon pedig egy 42 tehergépjármű várakozását biztosító parkoló kialakítása is, utóbbiban három veszélyes rakományt szállító teherautónak is ki kell építeni az előírásoknak megfelelő helyet.

A hirdetmény szerint a személygépjárművek számára egy 70 férőhelyes parkoló is létesül, a fedett vizsgáló parkolók mellett. Az átkelőhelyen megújítják a beton- és aszfalt burkolatokat közel 45 ezer négyzetméteren, 6930 nm térkő burkolatot kap.

A beruházás során a megbízást elnyerő cégnek 53 ezer köbméteres földművet és 3453 négyzetméternyi épületet kell felhúznia. A véd- és előtetők összfelülete közel 7595 négyzetméter lesz.

A kivitelezéssel megbízott cég feladatai közé tartozik a kiírás szerint a meglévő épületek elbontása és természetesen az új központi iroda és útdíjszolgáltatói épületek megépítése. Az átkelő mindkét oldalán folyamatosan működő tengelysúly és össztömegmérést végző állomáshely is létesül. A közbeszerzésen nyertes ajánlattevőnek egy nyitott és zárt résszel is rendelkező vámáru ellenőrző épület mellett, az autóbuszok számára egy terminált is meg kell építenie.