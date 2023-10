Hadházy Ákos országgyűlési képviselő Facebook-posztjában azt írja, a Mátrider nevű biciklikölcsönzőre a támogatást egy szegedi ügyvéd, Maklári László Péter kapta. Cége, a Mát-Rider Kft. fő tevékenységeként a politikus állítása szerint sportszerek kölcsönzését jelölte meg, bevétellel azonban még nem rendelkezik. Hadházy hozzáteszi, hogy az épület Pomázi Csaba vállalkozó tulajdonában van.

A politikus szerint az épület egy vendégház is, amiről egy honlap is tanúskodik. Ezt egy szintén a szegedi ügyvédhez tartozó cég birtokolja. A 8 szobás ház azonban csak egyben vehető ki, 3-500 ezer forint per éj összegért. Azonban semmi profitot nem termeltek. Hadházy úgy véli, ezért dönthettek úgy, hogy az EU finanszírozásával biciklikölcsönzőt hoznak létre.

Az elmúlt hónapokban több érdekes uniós beruházás is napvilágot látott: tavasszal derült fény a teljesen haszontalan lombkorona nélküli lombkoronasétányra, majd az elmúlt hetekben a máriapócsi víz nélküli tóra is, de a Momentum képviselői azt is kiderítették, hogy egy rekreációs központot az egyik államtitkár családi házává alakíthatták át.