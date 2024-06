Csütörtökön hullámzó front súrolja az északi megyéinket, a délkeleti országrészben eközben alulról súrolja a hőmérséklet a 30 fokot.

Északnyugaton átmenetileg felhős lesz az ég, és kisebb záporeső is előfordulhat, majd ott is csökken a felhőzet, és nagyrészt napos időre van kilátás a gomoly- és fátyolfelhők mellett.

Délután elsősorban az északi harmadban, valamint az Alpokalján előfordulhat zápor, zivatar. A csapadéktevékenység éjszaka is folytatódhat az említett területeken. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, zivatarok környezetében azonban erős, viharos széllökések átmenetileg előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között valószínű. Késő estére 17 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet - közölte előrejelzésében a HungaroMet.

Pénteken a napsütést fátyol- és gomolyfelhők zavarják meg. Átmeneti jelleggel több tájegységünkön is kialakulhatnak futó záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. A szél záporok, zivatarok környezetében erős, olykor akár viharos is lehet, egyébként gyenge, mérsékelt marad. Hajnalban ismét találkozhatunk párás, ködös tájakkal. A legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 18, legmagasabb 26 és 33 fok között alakul.



Szombaton a nap első felében sok napsütésre van kilátás, délután viszont északon és a Dunántúlon már erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, és északon elszórtan, a Dunántúlon viszont többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. Helyenként élénk lesz a szél, de záporok, zivatarok környezetében erős, viharos széllökésekre is számítani kell. A csúcshőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.

Vasárnap napos-gomolyfelhős időben lesz részünk, és több tájegységünkön is kialakulhatnak időnként záporok, zivatarok. Vasárnap többfelé élénk esz a nyugati-délnyugati szél, de zivatarokat viharos széllökések is kísérhetnek. Vasárnap 28-33 fokot mutathatnak a hőmérők a legmelegebb órákban - írja az Időkép.