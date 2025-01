Elkerülhetetlenné vált, és nem tűrt halasztást a több mint negyvenéves Flórián téri felüljárók felújítása – írja a beruházó BKK sajtóközleménye alapján a Magyar Építők.

Az útszakasz műszaki állapota jelentősen romlott az utóbbi időben, szennyeződések és a nedvesség megviselték, a szerkezet a pillérek környezetében átázik, ez a betonacélok rozsdásodását és a betonfelületek tönkremenetelét okozza.

A sikeres közbeszerzést követően a KM Építő Kft.-t választották a kivitelezői feladatok elvégzésére és a szerződést is aláírták, most pedig már a kezdődátumokról is beszámolt a fővárosi közlekedési vállalat. A kiviteli terveket a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. készítette.

A felújítás várhatóan 2026 tavaszáig tart, és elengedhetetlen ahhoz, hogy a főváros és az agglomeráció közlekedésében jelentős szerepet betöltő felüljárókat további évtizedekig lehessen biztonságosan használni.

Február közepétől előkészítő munkák, március első napjától tényleges kivitelezés veszi kezdetét.

A Flórián téri felüljárókon külön-külön dolgozik majd a KM Építő, tehát az egyiket mindig fenntartja a közúti forgalomnak, a munkák ezért két ütemben zajlanak. Február 14-én, pénteken veszik át a munkaterületet, majd hozzálátnak az előkészítő munkákhoz, ezzel elkezdődik a Szentendrei utat és az Árpád hidat összekötő, két hídból álló szerkezet teljes körű korszerűsítése, amely elengedhetetlen Budapest közúti működőképességének fenntarthatóságához.

A tényleges kivitelezési munkák két héttel később kezdődnek, a felüljáró-felújítás első üteme március 1-jén, szombat hajnaltól esedékes, amikor lezárják a déli hidat (ahol jelenleg Pest felé tart a gépjárműforgalom), miközben az ideiglenesen kétirányú északin irányonként egy-egy sávon haladhat a forgalom. A Szentendrei út felől az Árpád híd, illetve Pest irányába haladók segítésére új kétsávos forduló létesül a Pacsirtamező utcában.

Az ősszel kezdődő második ütemben az északi híd lesz lezárva, a megújult délin a megszokott módon haladhat a forgalom a Szentendrei útról Pest irányába, Szentendre felé pedig alul, a csomópontban jobbra kanyarodva lehet haladni.