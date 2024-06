A nappali tagozaton tanuló diákok számára még mindig iskolaszövetkezeten keresztül éri meg leginkább munkát vállalni, ezt a cégek is felismerték, hiszen az adózást tekintve az iskolaszövetkezeteken keresztül történő foglalkoztatás jár a legelőnyösebb feltételekkel – fejtette ki az Economxnak Göbl Róbert.

A szociális hozzájárulási adómentesség mellett, ha a diák nem dolgozik – mert például beteg, vagy nyaral – nincs a munkaadónak fizetett szabadság, vagy betegszabadság miatti bérjellegű költsége sem, ellentétben a klasszikus munkaviszonnyal.

Azt pedig sokan nem tudják, hogy az egyszerűsített foglalkoztatásnál (EFO) is kedvezőbb a diákfoglalkoztatás, ugyanis az EFO esetén fizetendő közteherjegy mértékét a munkáltatóknak akkor is meg kell fizetniük, ha a fiatalokat csak napi 4 vagy 6 órában alkalmazzák.

Ezzel szemben az iskolaszövetkezeten keresztül alkalmazott diákok után csak a ledolgozott órákat kell kifizetniük, minden HR adminisztrációt, bérszámfejtést és bejelentést a szövetkezetek látnak el.

576 601 forint mentesül az adó alól

Az szja-kedvezmény a foglalkoztatótól származó önálló és nem önálló tevékenységből származó jövedelemre érvényesíthető. A kedvezménynek köszönhetően idén havi 576 601 forintnyi jövedelem tulajdonképpen mentesül az adó alól, ami akár 86 490 forint adómegtakarítást is jelenthet a jogosultsági hónapokban a diákok számára – hangsúlyozza a Moore Hungary elemzése.

Ez 15 százalékkal több, mint az előző évben. Fontos megemlíteni, hogy a kedvezményt a kifizető már év közben figyelembe veszi, így alacsonyabb jövedelemnél a diák adót nem fizet, míg magasabb jövedelemnél a felettes részből a kifizető levonja a személyi jövedelemadót.

Optimális esetben a diák bruttó és nettó jövedelme azonos. Ez iskolaszövetkezeten keresztül történő foglalkoztatás esetén érhető el. A 25. életévének betöltéséig a tanuló, hallgató nem fizet sem személyi jövedelemadót, sem járulékot. Sőt a foglalkoztatót – aki ez esetben a diákszövetkezet – sem terheli szociális hozzájárulási adó kötelezettség.

Ezen felül a diák részére juttatás, például SZÉP kártya is adható, ebben az esetben az iskolaszövetkezeti szolgáltatást fogadó vállalat minősül munkáltatónak.

A diákok értékelik a pluszszolgáltatásokat

A diákok nem csupán a jobb anyagi feltételek miatt szeretik az iskolaszövetkezeteken keresztül történő foglalkoztatást, hanem azért is, mert számos pluszszolgáltatásban részesülnek: a Mind-Diák Szövetkezetnél például igénybe vehetik a CV-ambulanciát, ahol szakértők véleményezik a diákok által benyújtott önéletrajzokat – húzta alá Göbl Róbert.

Tippekkel segítik őket, és pályaorientációs tanácsadásban is részesülhetnek, és a mindenkori érdeklődésüknek és a szakirányuknak megfelelő széles diákmunka-kínálatból választhatnak, amellyel megalapozhatják a karrierjüket.

Munkaviszony és megbízási szerződés

A Moore Hungary szerint a társaságnál munkaviszonyban foglalkoztatott tanuló a kedvezmény feltételeinek teljesülésekor szja-t nem fizet, de jövedelme járulékalapot képez, melyből a munkáltató 18,5 százalék társadalombiztosítási járulékot von le.

Ha a diák megbízási szerződés alapján dolgozik, a járulékot az önálló tevékenységből származó jövedelmekre vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani. Ez azt jelenti, hogy az önálló tevékenységből származó bevétellel szemben költséget lehet elszámolni, mely lehetséges tételesen, számlák alapján, vagy 10 százalékos mértékben bizonylat nélkül.

Járulékot csak akkor kell fizetni, ha a diák részére fizetett díj eléri a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér (266 800 Ft) összegének 30 százalékát, vagy naptári napokra annak 30-ad részét, azaz a napi 2 668 Ft-ot.

Mind munkaviszonyban, mind megbízási jogviszonyban ugyanakkor a munkáltatónak is keletkezik 13 százalékos szociális hozzájárulási adó kötelezettsége.

IT-szektor, nyelvtudás

Az Economx korábban megírta, hogy a szakmai tudást nem igénylő állások esetében 1800 forint körül mozog az óránkénti átlagbér, míg a speciális tudást igénylő munkáknak 3500 forint körüli az óradíja. A gyakornoki munkák a jobban fizetett állások között vannak.

A Mind-Diák Szövetkezetnél a 1 874 – 2 500 Ft/óra között mozognak a gyakornoki bérek. Az informatikai munkák esetében 3 000 -5 000 forintos óradíj között mozog a bérezés, ugyanez érvényes az idegennyelv ismeretét feltételező állásokra.

Az IT-szektorban dolgozó diákmunkavállalók egy hét alatt akár 200 ezer forintot is kereshetnek.

A hagyományos jogviszonyok helyett vagy mellett a diák egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyban is vállalhat munkát mezőgazdasági, és/vagy turisztikai idénymunkára, illetve alkalmi munkára is – ide tartozik a filmipari statiszta is. Az alkalmi munkavégzés időben korlátozott, összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napig, 1 naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napig, és 1 naptári éven belül összesen legfeljebb 90 naptári napig létesíthető határozott időre munkaviszony.

Idénymunka és filmipari statiszta

Fontos, hogy egyszerűsített foglalkoztatásnál a diák jövedelme nettó, mivel sem szja-t, sem járulékot nem fizet, ugyanis a munkáltató fizeti a közterhet. A közteher 2024-ben a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként fizetendő, mely:

mezőgazdasági idénymunka esetén a hónap első napján érvényes minimálbér 0,5 százaléka, azaz 1 300 Ft,

turisztikai idénymunka esetén a hónap első napján érvényes minimálbér 0,5 százaléka, azaz 1 300 Ft,

alkalmi munka esetén a hónap első napján érvényes minimálbér 1 százaléka, azaz 2 700 Ft,

filmipari statiszta esetén a minimálbér 3 százaléka, azaz 8 000 Ft.

Az egyszerűsített foglalkoztatásra létesített munkaviszony alapján alapbérként, illetve teljesítménybérként – a meghatározott feltételeknek megfelelően – legalább a kötelező legkisebb munkabér 85 százaléka, garantált bérminimum esetén 87 százaléka jár.

A filmipari statiszta napi nettó jövedelme 2024-ben nem haladhatja meg a 32 ezer forintot. Eddig az összegig nem kell jövedelmet megállapítania, ezért erről bevallást sem kell benyújtania.

A 18. életévét betöltött diák egyéni vállalkozóként is végezhet tevékenységet. Az átalányadózás alkalmazása kedvező lehet számára, mivel az éves minimálbér felét el nem érő jövedelme (266.800*12÷2=1.600.800 Ft) mentes az adó alól, mely 40 százalékos költséghányadnál 2,668 millió forint bevételt jelent adó- és járulékmentesen a diák számára.

A diákok a nyári szünetben is vállalhatnak ház körüli munkákat, ilyen például a lakástakarítás, vagy fűnyírás.

Fontos, hogy háztartási munkavégzésnél a foglalkoztató kizárólag a természetes személy és a háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozó részére történik a szolgáltatás nyújtása.

A szabályszerű háztartási munka után a foglalkoztatónak bejelentési kötelezettsége ugyan keletkezik, de nem kell adót és járulékot fizetnie sem a foglalkoztatónak, sem a háztartási alkalmazottnak – hangsúlyozza a Moore Hungary.

Ez a generáció igényli a rugalmas munkavégzést

A Mind-Diák Szövetkezet elnöke az Economxnak kiemelte: az iskolaszövetkezet egy rugalmas foglalkoztatási forma, a fiatalok rövid időn belül beletanulhatnak a legkülönfélébb feladatokba, és ha úgy döntenek, hogy az adott pozíció mégsem passzol az elképzeléseikhez vagy inkább más területen próbálnák ki magukat, akkor minden további nélkül válthatnak.

Ez egyébként általánosságban az önismeret mélyítésében és a későbbi pályaválasztásban is nagy támogatást nyújthat számukra, hiszen egy diákmunka alatt könnyen felismerhetik az erősségeiket vagy a fejlesztendő készségeiket.

Alapvető tapasztalat, hogy a fiatal generáció tagjai különösen igénylik a rugalmas munkaidejű tevékenységeket, amit egy diákmunkától maximálisan megkaphatnak, hiszen azt a szabadidejükhöz és a tanulmányi elfoglaltságaikhoz igazíthatják (és nem nekik kell igazodniuk a munkához, mint egy főállás esetében).

Emellett elmondható, hogy a tanulmányi idejük alatt tulajdonképpen egy diákokból álló munkaközösségnek lehetnek tagjai, ami az önbizalmukat és az identitásukat is erősíti.

Fontos, hogy a szövetkezeti háttérrel kiemelt munkajogi és kifizetési garanciában részesülnek - a diákok foglalkoztatása minden törvényi előírásnak megfelel. A (megfelelő) iskolaszövetkezetek tehát nemcsak diákmunkák közvetítésével foglalkoznak, hanem egyfajta „védőháló funkcióval” is bírnak, és garantálják a jogilag biztonságos munkavégzést, a biztos fizetést – mutatott rá végezetül Göbl Róbert.