A rendőrség adatai szerint 2025. december 11-én egy férfi 12 óra 47 és 12 óra 50 perc között, azaz mindössze három perc leforgása alatt, egy II. kerületi üzlet alkalmazottját megfenyegette, és pénzt vitt el a kasszából – írja a police.hu. Az elkövetőről videófelvétel is készült.

A BRFK II. Kerületi Rendőrkapitánysága azt kéri, hogy aki a maszk ellenére a felvételen látható férfit felismeri, személyazonosságával, tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, az akár a névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.