Nincs egyelőre a Balaton Veszprém vármegyei szakaszán olyan kijelölt hely, ahol biztonságos a jégen tartózkodás, mégis sokan veszélybe sodorják testi épségüket és életüket. Sőt, egyre többen a gyermeküket is a befagyott tóra viszik, pedig a vékony jég bármikor beszakadhat alattuk.

A Balaton jégpáncélján jelenleg sétálgatni, szánkózni, sportolni veszélyes és egyben szabálytalan, ezért a rendőrök visszatérően ellenőrzik a tó környékét

- hívta fel a figyelmet a Veszprém vármegyei hírportál.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a lap megkeresésére elmondta, hogy akkor tekinthető kellő szilárdságúnak a jég, ha a vastagsága eléri vagy meghaladja a 10 centimétert.

De ilyenkor sem szabad jégre lépni éjszaka, ködben, korlátozott látási viszonyok között és járművel.

Tilos emellett a jégen tartózkodni a kikötők, a stégek és a nádasok környékén, még akkor is, ha elég vastag a jégréteg.

Most azonban csak pár centis a jégpáncél, emiatt egyáltalán nem tartózkodhat rajta senki addig, amíg az önkormányzat ki nem jelöli a biztonságos partszakaszt - hangsúlyozták. Ennek ellenére főleg Balatonalmádi és Balatonfüred környékén a napokban többször találkoztak olyanokkal, akik a tiltás ellenére a jégre merészkedtek.

Alsóörs polgármestere is felhívta a figyelmet arra, hogy a hétfői mérések szerint 9 centiméteres a jég vastagsága, de a felülete és vélhetően a vastagsága is nagyon egyenetlen, ezért továbbra is tilos rámenni.

A rendőrök folyamatosan ellenőrzik a partot. A szabálysértőket figyelmeztetik, de helyszíni bírságot is kiszabhatnak rájuk.