Elindult a hivatalos kampányszezon, június 9-ig, az önkormányzati és az EP-választások napjáig dübörög a pártok szekere. Orbán Viktor is belevágott az országjárásba, méghozzá nem is akárhol.

A kormányfő friss Facebook-posztjából ugyanis kiderül, hogy országjárásának első állomása egy nemesgörzsönyi magtárban volt.

A Fidesz volt az első párt, amelyik leadta az európai parlamenti választáshoz szükséges mennyiségű aláírást a Nemzeti Választási Irodának. Ugyanakkor Magyar Péter is már jelezte korábban, hogy állítólag az ő pártja, a TISZA is nagyon hamar megszerezte a szükséges szignót, azonban továbbra is gyűjtik azokat.