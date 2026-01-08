Csütörtökön nyugat felől tovább csökken a felhőzet, jobbára gyengén felhős, napos idő várható, ugyanakkor keleten, északkeleten még napközben sok marad a felhő, ám a hóesés arrafelé is fokozatosan gyengül, egyre több helyen megszűnik.

Az Észak-Dunántúlon, a középső országrészben és északkeleten tovább élénkül, megerősödik a szél, amely már helyenként alacsonyszintű hóátfúvást okozhat. Délelőttől a napos időben a Dunántúl keleti felében, illetve a középső országrészben gyakran élénk (30-40 km/h) északnyugati szél valószínű, amelyet késő délelőttől délutánig időnkénti jelleggel akár 50-60 km/h-s széllökés is kísérhet, adott időszakban magasabb hófúvást okozva. Naplemenetével ismételten mindenütt mérséklődik a légmozgás késő estig gyenge hóátfúvás valószínű.

A hófúvás miatt szinte valamennyi vármegyére figyelmeztető jelzést adtak ki, egyelőre sárga, illetve narancssárga riasztás van érvényben, de napközben nem kizárt a piros riasztás sem.

A legmagasabb nappali hőmérséklet -6 és 0 fok között várható, ám a napos, szélcsendes tájakon ennél hidegebb maradhat az idő. Késő estére -14 és -6 fok közé hűl a levegő - közölte a HungaroMet.

Pénteken nyugat, északnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, és napközben egyre többfelé számíthatunk csapadékra. Havazásra, havas esőre, esőre, fagyott esőre és ónos esőre is fel kell készülni. Keleten várható hó, nyugatabbra vegyes halmazállapotú csapadék. Csak néhol élénkülhet meg a szél. Erős fagy várható reggel, a kevésbé felhős tájakon -15, -20 fok köré hűlhet a levegő. Napközben -9 és +1 fok közötti maximumokra van kilátás.

Szombaton kezdetben délen alakulhat ki gyenge havazás. Helyenként ónos eső, fagyott eső is előfordulhat. Napközben számottevő csapadék már nem várható, északon akár több órára kisüthet a nap. Az északira forduló szél néhol délen élék lehet. Hajnalban -13, -3, napközben -7, +2 fok valószínű.

Vasárnap helyenként kisebb havazás kialakulhat, miközben a Dunántúlon és északkeleten szakadozott lesz a felhőzet, több órára kisüthet a nap. Reggel a még szélcsendes időben köd, zúzmarás köd kialakulhat. Napközben többfelé élénk, erős lesz az északias szél. Kora reggel -13, -2 fok között alakulnak a minimumok, délután -8, 0 fok várható - olvasható az Időkép előrejelzésében.