Szakértők elemezték milyen szerek is jutnak be hazánk legnagyobb tavába. A szennyező anyagok között szerepel többek között emberi eredetű (mikro)szennyezők például gyógyszermaradványok, fogamzásgátló hormonszármazékok, UV-szűrő vegyületek, növényvédő szerek, mikroműanyagok is. Ezenfelül megvizsgálták milyen úton és mekkora mennyiségben jutnak a felszíni vizekbe, elsősorban a Balatonba – írja a Magyar Nemzet.

A találkozón elhangzottak alapján egyelőre nem áll fenn humán egészséget veszélyeztető helyzet, de a trendek aggodalomra adnak okot.

Becslések szerint naponta 2,5 tonnányi naptej oldódik be a vízbe a fürdőzők bőréről.

A kutatócsoport 134 hatóanyag (főleg antidepresszánsok, koffein, különféle hormonok, szívgyógyszerek) jelenlétét vizsgálta a magyar tengerben.

A végeredmény 42 vegyületet mutattak ki, de a vízgyűjtőkkel együtt még rosszabb az arány, itt ugyanis 72 gyógyszerhatóanyagot találtak. Ezekből az adatokból az epilepszia elleni szerek és az antidepresszánsok fordultak elő a legmagasabb, 95 százalékos koncentrációs arányban.

A vizsgálat egyik helyszíne stílszerűen Zamárdi volt, ahol a nyári fesztiválszezon környékén kokain és annak bomlástermékei is kimutathatóak voltak a vízben.

Kiemelték, hogy emberre egyelőre nem károsak a mért mennyiségek, de Pirger Zsolt a kutatócsoport-vezetője azoknak a kísérleteknek az eredményeiről is megemlékezett, amelyek során a fizikai-kémiai változásokra igen érzékenyen reagáló nagy vízibolhát, illetve nagy mocsári csigát különféle mikroszennyező anyagok hatásának tették ki.

A szteroid hormonokkal kezelt csigák embriói például sokkal hamarabb kikeltek, az említett vegyületek ugyanis felfokozott állapotba hozták az állat anyagcseréjét és hormonháztartását. A korábban említett antidepresszáns, a karbamezapin hatására lelassult a kezelt állatok mozgása is.