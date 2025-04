A Nébih korlátozó intézkedései miatt egészen április 22-ig minden állatvásár, bemutató és rendezvény tilos, így a kutyakiállításokat sem lehet megtartani a korlátozás alá eső területeken.

A korlátozott területek között van a Komárom-Esztetergom vármegyei Kisbéri járás, melynek hivatala tájékoztatta a korlátozásról a Hungarian Kennel Club-ot is. Így a hétvégére tervezett, komáromi Spring Kutyakiállítás is elmarad – írja a We Love Dogz.

A lap azt írja, hogy a szövetség 30 napon belül rendelkezik a befizetett nevezési díjak visszatérítéséről.