A fagyos időjárás miatt pályahiba keletkezett a nagykörúti villamosok vonalán, a javítás idejére, csütörtök este 21 órától péntek hajnalig a 4-es, 6-os villamosok vonalán az Oktogon és a Széll Kálmán tér között pótlóbuszok közlekednek - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-vel csütörtökön.

Azt írták, a villamosok a dél-budai végállomások és az Oktogon, illetve a Jászai Mari tér és a Széll Kálmán tér között közlekednek, az Oktogon és a Széll Kálmán tér között pedig pótlóbusz jár.

Közölték, hogy a villamospótló autóbuszok a közúton közlekednek, és a villamosperonok helyett a közút mellett kijelölt autóbusz-megállóhelyeken állnak meg.