Bóka János: az EU-n kívüli élet Magyarország számára nem reális perspektíva

Az ATV és az Index közös podcastjának vendége Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter volt, aki rámutatott arra, hogy az az uniós csatlakozási folyamat, amely a balkáni országok felvételét célozza, Magyarország stratégiai is lehetőségeit is bővíti, ami az energiaellátásunk diverzifikálása miatt is lényeges.

Az EU-s ügyekért felelős miniszter szerint nem az a lényeg, hogy a szövetség keleti perifériáján vagyunk-e, hanem hogy milyen unióban szeretnénk élni. A Nyugat-Balkán integrációja mellett Törökországgal egy kölcsönösen előnyös stratégiai együttműködésben kellene gondolkodnunk. „Erről a keleti bővítésről azonban nem folyik diskurzus Brüsszelben.”

Bóka János szerint Magyarországon az igazságszolgáltatás függetlenségét nem fenyegeti veszély. Ugyanakkor egy olyan geopolitikai helyzetben vagyunk, amikor az Európai Uniónak az egysége mindennél fontosabb. A tárcavezető szerint, ha ennek az egységnek lehet az ára az, hogy hazánkat belekényszerítik a jogállamisági eljárásba, akkor ebben mi partnerek vagyunk.

Az uniós egységet azonban kompromisszumok árán könnyebb elérni, mint úgy, hogy nyomás alá helyezünk egyes tagállamokat. Szerintem azokon a területeken is a konszenzusos megoldás lenne jobb, ahol most elég a minősített többség. Most egy ez ezzel ellenétes folyamat zajlik, ami az európai projekt politikai legitimációját is aláássa

– fejtette ki Bóka János, az uniós eljárások mögött alapvetően politikai megfontolások állnak.

A korrupciós problémák kezelésére az Európai Bizottságnak és a kormánynak számos eszköz áll a rendelkezésére. A miniszter nem látja az Erasmus-források és a korrupciós veszély közötti összefüggést. Az igazságügyi reform új lendületet adott a brüsszeli tárgyalásoknak, amelyek kapcsán a miniszter szerint még semmi sincs veszve. „A támadás Magyarországgal szemben az Európai Parlament politikai mutatványa” – jegyezte meg Bóka János.

Miért kardoskodik a magyar kormány Georgia uniós tagsága mellett?

Mennyiben járulna hozzá az unió biztonságához egy olyan ország felvétele, amely egy nukleáris hatalommal áll háborúban lassan két éve?

A magyar kormány tényleg aláássa az uniós egységet?

A korrupció lehet-e a fő oka annak, hogy Lengyelország és Magyarország a szégyenpadra került Brüsszelben?

Ha hazánkban nincsen rendszerszintű korrupció, akkor miért nem csatlakozunk az Európai ügyészséghez?

Mennyire lehet sikeres a magyar uniós elnökség ekkora politikai viták kereszttüzében?

Mindezekre a kérdésekre választ ad az Index és az ATV közös podcastja.