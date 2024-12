Ismét jelentősen fellendült a kereslet a különböző komplex pénzügyi termékek iránt a befektetők körében és idén már olyan szintre emelkedett, amely rekordnak tekinthető a globális pénzügyi válság 2008-as kirobbanása óta. A Londoni Értéktőzsdét is üzemeltető LSEG adatai szerint a strukturált pénzügyi tranzakciók globális volumene idén elérte a 380 milliárd dollárt, s ebben még nincsenek benne az ingatlanhitelek és a hagyományos vállalati hitelek. Ez több, mint 20 százalékos növekedést jelent 2023-hoz képest és már meghaladja a válság utáni rekordnak tekinthető 2021-es értéket is – írja a Financial Times.

Az egyre összetettebb és emiatt sokszor eléggé kockázatos termékekbe csomagolt hiteltermékek visszafizetései sokszor egyre egzotikusabb forrásokból származnak. Vannak olyanok, amelyek kifizetései fűszeres csirkeszárnyak, adatközpontok vagy épp zenei katalógusokból származó bevételei generálják. Az elmúlt hetekben ugyanis a Wall Streeten olyan strukturált hiteltermékekre volt kibocsátás, amelyek mögött a készpénzáramlást a Wingstop amerikai étteremlánc franchise-díjbevételei, az ExxonMobil által üzemeltetett kutak olajeladásai, valamint az adatközpont-üzemeltető CloudHQ bevételei biztosítják.

Az ilyen termékek iránti kereslet jellemzően azokban az időszakokban növekszik meg, amikor a befektetők körében magas a kockázati étvágy és ez most is így van. Az ilyen időszakokban a befektetők a szokásosnál nagyobb arányban hajlamosak tőkéjüket az átlagosnál magasabb hozam reményében kockázatosabb termékekbe fektetni. eközben sokszor nem megfelelően tájékozódnak arról, vajon mit is vásárolnak. Ugyanakkor a lap által megkérdezett elemzők szerint a piac mérete még nem akkora, hogy igazán aggodalomra adjon okot.

A strukturált termékeket meglehetősen nagy előszeretettel reklámozzák a nagy befektetési bankok ügyfeleiknek, ami nem meglepő. Az ezeken elérhető díjbevételek ugyanis jelentősen meg szokták haladni a hagyományos termékek, mint például egyszerű kötvények vagy részvények vásárlásakor felszámított jutalékokat.