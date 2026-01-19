Az arany ára rekordmagasságba ugrott, a részvények pedig estek hétfőn, miután Donald Trump azzal fenyegetett, hogy a következő hónaptól nyolc európai országra, köztük Németországra, Franciaországra és az Egyesült Királyságra vámokat vet ki, hacsak nem támogatják Grönland megszerzésére irányuló ambícióit.

Válaszul az EU fővárosai azt mérlegelik, hogy 93 milliárd euró értékű vámmal célozzák meg az Egyesült Államokat, vagy korlátozzák az amerikai vállalatokat a blokk piacán.

Hétfőn Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke kijelentette, hogy „a kormány teljes erejét belföldön és külföldön” felhasználja a nemzetközi jog védelmében, miközben Trump szövetségeseivel szembeni vámfenyegetését „teljesen tévesnek” nevezte.

Az arany ára akár 2,1 százalékkal is emelkedett, elérve a 4690 dollárt unciánként, az ezüsté pedig 4,4 százalékkal erősödött – 93,17 dolláron állt 10 óra körül –, mivel a befektetők menedéket kerestek. Az európai részvénypiacok csökkenéssel nyitottak. A Stoxx Europe 600 index 1,5 százalékos csökkenéssel nyitott, mielőtt 0,9 százalékos mínuszra korrigált volna.

Az S&P 500 és a Nasdaq 100 indexeket követő amerikai határidős árfolyamok 0,9, illetve 1,2 százalékkal csökkentek. Az amerikai készpénzpiacok hétfőn zárva tartanak a Martin Luther King Jr. napja miatt – adott hírt róla a Financial Times.