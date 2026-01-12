Ismét szárnyal az arany, az árfolyam hétfőn mindenkori csúcson járt, délután 4600 dollár fölé került az unciánkénti ár.
Egy gramm arany ára 148 dollár, átszámítva 49 ezer forint.
Az Erste szerint a világban folyó geopolitikai események, az iráni véres tiltakozás hullám, a venezuelai elnök elrablása mind hozzájárul az arany áremelkedéséhez.
Az is fölfelé hajtja az árakat, hogy az amerikai Igazságügyminisztérium (US Justice Department) is támadást indított a Fed ellen.
Az arany mellett az ezüst piacán is drámaiak a fejlemények, meredeken kapaszkodik az árfolyam, az unciánkénti ár már 84 dolláron jár. A hírek szerint elfogyóban a fizikai ezüst a nagy piacokon (COMX, Londoni Fémtőzsde), mivel lejáratkor a vevők egyre inkább fizikai leszállítást kérnek. Emiatt a papír piac és a fizikai piaci árak kezdenek nagymértékben elválni egymástól. Kína ráadásul idéntől korlátozza a fizikai ezüst eladását a világpiacon, csak egyes kiemelt szereplők adhatnak el, ami fokozza a helyzetet.
Az euró-dollár árfolyam hétfő délután 1,1677-ig emelkedett, a dollárgyengülés miatt az arany olcsóbb azoknak, akiknek nem az amerikai pénz az alapdevizájuk.
A K&H Értékpapír elemzői szerint olyan változásokat láthatnak a befektetők, ami az arany és a nemesfémek vonzerejét hosszú távon is érdekessé teszi. Ennek több oka van:
- a 2020-as évtizedre jellemző emelkedettebb infláció részben továbbra is fennáll, az aranybefektetés egyfajta infláció elleni védelem
- gyengül a dollár, amely miatt a nem-amerikai befektetőknek olcsóbbbb az arany
- a Fed kamatcsökkentése is pozitív az arany számára, hiszen a nem-kamatozás kevésbé jelent hátrányt
Tájékoztatás
