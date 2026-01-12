Mínuszban indítottak a vezető nyugat-európai tőzsdék hétfőn.
- A londoni tőzsde FTSE100 indexe 0,23 százalékkal,
- a frankfurti DAX index 0,03 százalékkal,
- a párizsi CAC-40 index pedig 0,21 százalékkal gyengült nyitáskor.
Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 index 0,16 százalék csökkenést jelzett a kereskedés kezdetén.
Az európai tőzsdenyitáskor az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 17 centtel (0,25 százalékkal), 63,17 dollárra csökkent.
Az arany ára unciánként 2,12 százalékkal (95,46 dollárral) 4596,36 dollárra nőtt.
Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, februári jegyzésében 4,49 százalékkal emelkedett: 1 megawattóra 29,65 euróba került a kereskedés első órájának végén. A gázjegyzés három hónapja 32,05 eurón, egy éve 45,07 eurón, két éve 34,18 eurón zárt.
Az euró 386,07 forintra erősödött 9 órakor a péntek esti 385,59 forintról. A svájci frank árfolyama 413,62 forintról 414,90 forintra emelkedett, míg a dolláré 331,47 forintról 330,50 forintra csökkent.
Az euró árfolyama 1,1686 dollárra erősödött a péntek esti 1,1632 dollárról.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
