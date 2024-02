A Shein 80-90 dolláros várható értékeléssel jelentkezett be az amerikai tőzsdei bevezetésre. Tavaly Londonban ugyanígy 1 milliárd dollárt gyűjtöttek be, miközben nehezen tudtak érvényesülni a brit főváros piacán az olyan rivális részvények mellett, mint a Boohoo vagy az Asos.

Szakértők szerint azonban az Egyesült Királyság tőkepiacainak fellendüléséhez két-három kiváló minőségű, sikeres tőzsdei bevezetésre lenne szükség. A kínai fasz-fashion cég lehet az egyik ilyen – írja a Bloomberg.

A lap szerint ugyanakkor van rá esély, hogy az a figyelem, amit a kínai cég képes volt kiváltani az Egyesült Államokban, az az Egyesült Királyságban is hasznára válhat. Továbbá a vállalat is dönthet úgy, hogy inkább az otthonához közelebb, vagyis Hongkongban vagy Szingapúrban jegyzi be magát.

A Shein a Temuhoz hasonlóan kezdte el letarolni az e-webshopokat, emiatt pedig a légi áruszállítás forgalmát is jelentősen megbénították. Ugyanakkor a fast fashion márka így is vetélytársra akadt, ráadásul a konkurens Temu is a GVH célkeresztjébe került.