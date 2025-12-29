A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 93,57 pontos, 0,08 százalékos csökkenéssel, 110 953,40 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 9,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek a december 23-i záróárukhoz képest.

Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője, Aradványi Péter az MTI-nek elmondta, hogy az év végén jellemző ünnepi hangulat uralta a kereskedést, a BUX a nemzetközi piacokkal együtt mozgott, napközben pedig az index új történelmi csúcsot ért el.

A vezető részvények közül a Mol és a Richter emelkedni tudott, míg az OTP árfolyama történelmi csúcsról esett vissza, vélhetően a befektetői profitrealizálás miatt - tette hozzá.