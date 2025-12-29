A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 93,57 pontos, 0,08 százalékos csökkenéssel, 110 953,40 ponton zárt hétfőn.
A részvénypiac forgalma 9,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek a december 23-i záróárukhoz képest.
Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője, Aradványi Péter az MTI-nek elmondta, hogy az év végén jellemző ünnepi hangulat uralta a kereskedést, a BUX a nemzetközi piacokkal együtt mozgott, napközben pedig az index új történelmi csúcsot ért el.
A vezető részvények közül a Mol és a Richter emelkedni tudott, míg az OTP árfolyama történelmi csúcsról esett vissza, vélhetően a befektetői profitrealizálás miatt - tette hozzá.
- Az OTP-részvények ára 430 forinttal, 1,21 százalékkal 35 010 forintra csökkent, forgalmuk 6,1 milliárd forintot tett ki.
- A Mol 54 forinttal, 1,86 százalékkal 2954 forintra erősödött, 1,0 milliárd forintos forgalomban.
- A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,11 százalékkal 1798 forintra esett, forgalma 352,9 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 165 forinttal, 1,7 százalékkal 9885 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,2 milliárd forintot ért el.
- A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9982,50 ponton zárt hétfőn, ez 79,52 pontos, 0,79 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
