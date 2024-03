Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Az elmúlt két évben nem volt arra példa hogy ennyire optimisták lettek volna a profi befektetési szakemberek a globális gazdaság növekedési kilátásaival kapcsolatban. Legalábbis ez derül ki a Bank of America friss alapkezelői felméréséből. A megkérdezett 226, összesen 572 milliárd dollár befektetési ért felelős szakértő körében változatlanul a gazdaság enyhe az az recesszió nélküli földet érésének a forgatókönyve a legelfogadottabb álláspont. Összesen 62 százalékuk van ezen a véleményen, 23 százalék szerint egyáltalán nem is lesz gazdasági lassulás és még mindig van 11 százalék, aki szerint viszont kemény földet érés következik.

Még nem beteges az optimizmus

A befektetési portfóliók átlagos készpénzállomány a minimálisan emelkedett az elmúlt egy hónap során átlagosan 4,4 százalékra. A felmérés komplex indikátora, amely a készpénzállomány mellett figyelembe veszi a portfóliók a részvény allokációját és a gazdasági növekedéssel kapcsolatos várakozásokat is is egyelőre optimizmust mutat. Ez azonban még nem ért el olyan mértéket, amely annyira extrém lenne, hogy negatív irányú fordulatot sejtessen.

Látszik hogy a frissebb adatok fényében már nem annyira biztosak a szereplők az infláció gyors eltűnésében.

A piacokat fenyegető legnagyobb „tail risk”-nek - azaz olyan kockázatnak amely bekövetkezési valószínűsége alacsony ugyanakkor széles körű negatív hatásokkal járhat -változatlanul a magasabb inflációt tartották és ezúttal magasabb arányban mint februárban.

Második helyen szintén változatlanul a geopolitikai helyzet romlása szerepelt, harmadik helyen pedig gazdaság esetleges kemény landolása.

Az látszik, hogy a közelgő amerikai elnökválasztás is megjelent a komolyabb kockázati tényezők között, a felmérés adatai alapján hónapról hónapra egy több befektető lát ebben veszélyt.

Ahogy erősödik az infláció ragadós jobbá válásának veszélye, úgy csökken hónapról hónapra a kötvényhozamok csökkenését váró befektetők aránya a felmérésben.

A magas részvényallokációjának a tavalyi gyorsjelentések megjelenését követően a jelek szerint van alapja is. Az amerikai kamatemelések megindulása és az Ukrajna elleni orosz támadás óta első ízben fordult elő, hogy az alapkezelők pozitívan látták volna a vállalatok nyereség kilátásait. Mostanra, ha halványan is de többségbe kerültek azok, akik szerint a következő 12 hónap során globálisan is növekedni fog a tőzsdei társaságok nyeresége nettó 7 százalékuk van ezen az állásponton. A részvényeket egyébként a készpénzhez képest utoljára 2021 novemberében súlyozták ilyen sokan felül, mint most.

Európa a nagy nyertes



A hónap slágerének egyértelműen Európa tekinthető. Gyors és masszív rotáció indult meg az európai részvénypiacok irányába. Míg februárban még a válaszadók nettó több, mint 20 százaléka azt mondta hogy portfólióban alulsúlyozza az európai és a feltörekvő piaci részvényeket, márciusban már közel nettó 30 százalékuk az előírt aránynál többet tartott belőlük. Ez persze tükröződik az európai gazdasággal kapcsolatos vállalkozásokban is, egy hónapja még nettó 11 százalék várt gyengülést tőle, most már 23 százalék annak erősödését tartja valószínűbbnek.

A felmérés alapján az Európában befektető alapkezelők úgy vélik, hogy az európai részvények tovább emelkedhetnek. A piac rövidebb távú erősödésére 64, év végéig tartó felfelé menetre 88 százalék számít. Ezt arra alapozzák, hogy az amerikai növekedés rugalmassága és a kínai monetáris kondíciók lazulása pozitívan hathat az európai vállalatok eredményére is. De hozzájárulhat a központi bankok monetáris lazítása is.

A szakértők szerint továbbra is a "Csodálatos Hetek"-ként ismert amerikai technológiai részvények a legzsúfoltabb befektetési sztori. Azaz ezek vásárlása az, amelyet stratégiaként a legtöbb befektető követ. Ugyanakkor egyelőre csak a megkérdezettek 45 százaléka látta ezen részvények árfolyamát buboréknak, 40 százalék szerint magas árazási mutatóik ellenére ez nem mondható el róluk.