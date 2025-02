Gyengült csütörtöki nyitányon a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben – az euró jegyzése reggel hét órára 406,36 forintra ment fel az előző esti 406,10 forintról, a dollárt 391,18 forinton jegyzték 389,72 forint után, a svájci frankot pedig 433,22 forinton 432,78 után.

Behatások

Napközben az euró 407 forintig, a dollár pedig 392,7 forintra erősödött. A mozgást kiválthatta több tényező is, így a KSH által publikált ipar és kiskereskedelmi adatok, valamint Pleschinger Gyula, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagjának a Reutersnek adott és a Portfolió álal szemlékezett nyilatkozata is, miszerint csak 2025 végén eshet vissza az infláció a 2-4 százalékos tűréshatárba, sőt a szakember szerint a januári infláció 5 százalék fölé is emelkedhet.

Ez azt jelenti, hogy az árnövekedés az év nagy részében meghaladhatja a jegybanki célsávját.

Mint ismert, a jegybank a múlt héten változatlanul, 6,5 százalékon hagyta az alapkamatot, amely jelenleg a legmagasabb az Európai Unióban. A döntést a magasabb infláció és a feltörekvő piacok volatilitása indokolta, amelyek szigorú monetáris kondíciókat tesznek szükségessé.

Mi történt aztán?

Délután már 405,84-nél járt a forint az euróval szemben, délután fél 4 környékén pedig már újabb két és fél hónapos csúcsra jutott a magyar fizetőeszköz, ekkor már 405,3 környékén mocorgott.

Kép: TradingView

A lendület ezt követően sem tört meg, később már 405 forintnál járt az euró. Az erősödés aztán 404,75 forint környékén kezdett megállni, amivel új, két és fél hónapos csúcsra ért a hazai fizetőeszköz.