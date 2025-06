A jelek szerint jóval 1,17 felett stabilizálódhat pénteken az euró-dollár keresztárfolyama, amivel rég látott, 2021 őszi szintekre tért vissza a devizapár. Ha folytatódik a dollár gyengülése, amire jó esély mutatkozik, az a forint további erősödését is támogathatja, a hazai deviza ezáltal nem csak a dollárral, de az euróval szemben is jól teljesíthet. Péntek délutánra az euróval szemben a forint benézett 399 alá,

a dollárt pedig már 340 alatt forinton jegyzik.

Az euró-dollár árfolyam mozgása

A dollárnak láthatóan nem tett jót, hogy csütörtökön lefelé módosították az első negyedéves előzetes GDP adatot (0,2 százalékos csökkenésről 0,5-re). Ráadásul maradt több bizonytalansági tényező:

a Fed függetlenségével kapcsolatos aggodalmak, illetve Trump elnök részéről a folyamatos presszió a kamatvágások felé

közeledik július 9-e, aznap jár le az új globális vámtarifa rendszer 90 napra szóló felfüggesztése

a közel-keleti tűzszünet szintén csökkenti a dollár (mint menekülőeszköz) vonzerejét.

Ráadásul nem múlt el a befektetők részéről a félelem sem az amerikai államadósság menedzselhetőségével kapcsolatban: a szenátusnak július 4-ig kell jóváhagynia azt az intézkedéscsomagot, amely a kongresszuson már átment, de csökkentheti a költségvetési kiigazítások mozgásterét.

Ezért jó a feltörekvő devizáknak a dollár gyengülése Amikor a dollár gyengül (például a „risk-on” hangulat miatt), a befektetők nagyobb hozamot keresnek, így tőkét áramoltatnak a magasabb kamatot kínáló feltörekvő piacokra. Ez növeli a keresletet az adott ország devizája iránt és felértékeli annak árfolyamát.

A dollár árfolyamára ható tényezők szinte mind egy irányba mutatnak: ez pedig mind közelebb vihetik a keresztárfolyamot az 1,2-es kulcsszinthez, ami további támogatást adhatna a feltörekvő piaci devizáknak, így a forintnak is.

Az euró-dollár devizapár egyébként már a hetedik egymás napja erősödik, ennyi idő alatt 2 százalékkal emelkedett a kurzus. A folyamat mögött benne van az a várakozás is, hogy az amerikai jegybank az év második felében két, vagy akár három alkalommal is csökkenhet az alapkamaton.

Az első lépést a Fedtől szeptemberre várják a piacok, a ma (pénteken) élesített személyi fogyasztási kiadások (PCE) inflációs adatnak ebből a szempontból volt is jelentősége: az éves maginflációs adat 0,1 százalékponttal lett magasabb a várakozásoknál, a headline PCE éves alapon pedig 2,3 százalék volt májusban, ez megegyezett a prognózissal.

A másik kérdés az, hogy az eurót támogató optimista hangulat meddig marad fenn, amihez elsősorban az kell, hogy az Izrael és Irán közt nagy nehezen megkötött tűzszünet kitartson és ezzel együtt a jelenlegi visszafogott szinten maradjon a nyersolaj jegyzésára.

A Bloomberg pénteki beszámolója szerint a devizapiaci opciós ügyletek alapján is jóval többen számítanak az euró további erősödésére. Itt a kereskedés volumene is felfutott, csak csütörtökön meghaladta az 56 milliárd dollárt. Az euróval kapcsolatban most több tényező is erősíti a befektetői bizalmat:

Németország történelmi jelentőségű költségvetési kiadási tervei

befektetési portfólió átrendezések, kiáramlás a dolláreszközökből

a hedge fundok körében végzett felmérés azt mutatja, 2024 eleje óta nem látott csúcson van az optimizmus az euróval szemben