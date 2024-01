ECONOMX KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* KITÖLTÖM *Az átvétel feltétele az economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozó részére ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25% kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

A Budapesti Értéktőzsde közleménye szerint bár 2023-ban is a geopolitikai feszültségek, valamint a korábbi évek kríziseinek gazdasági hatásai határozták meg a közhangulatot a nemzetközi tőkepiacon, ugyanakkor mérséklődött a piaci volatilitás, amely elsősorban az energiapiaci viszonyok normalizálódására, valamint az inflációs nyomás enyhülésére vezethető vissza.

A BUX index egyedül február-márciusban torpant meg, ezt leszámítva a BÉT szerint egyenletes növekedés volt tapasztalható, az index dinamikus követte a globális tendenciákat, erősen teljesítve a regionális piacokhoz képest. Novemberhez képest 4,5 százalékos, éves szinten 38,4 százalékos növekedéssel zárt.

A legmagasabb értéket – 60 620 pont – decemberben 20-án, míg a legalacsonyabbat – 40 771 pont – március 17-én érte el.

A tőzsdei forgalom a teljes évet tekintve mérsékelt volt: 2023-ban 2,48 ezer milliárd forint értékben zajlott a kereskedés, ebből decemberben 14,7 milliárd forint értékű napi átlag mellett 279 milliárd forintot tett ki.

A részvények éves forgalmi listáján az OTP Bank végzett az élen, melyet a Richter Gedeon és a MOL követett. A negyedik helyre az OPUS, míg az ötödikre a Magyar Telekom futott be. A vezető hármas közül éves szinten és decemberben is az OTP részvényeivel kereskedtek a legnagyobb mértékben.

Tovább bővült a BÉT kibocsátói köre 2023-ban is: Prémium kategóriában megjelent az első euró alapú hazai tőkepiac, a Shopper Park Plus. A Stand kategóriában a BÉT, a Civita Group, valamint a Biggeorge Reit mutatkoztak be, a középvállalati platformon pedig a Xtenden, a a Chameleon Smart Home, a a STRT Holding, valamint a Vertikal Group.

A befektetési szolgáltatások versenyét az ERSTE nyerte 1139 milliárd forinttal, maga mögé utasítva a WOOD & Company-t és a Concorde-ot. Az árupiac ugyanakkor visszafogott évet zárt, az összforgalom 5,17 milliárd forint volt.