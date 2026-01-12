A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,72 pontos emelkedéssel, 116 510,84 ponton nyitott hétfőn.

Enyhe negatív korrekcióval indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén, a BUX 600,54 pontos, 0,52 százalékos emelkedéssel, 116 510,12 ponton zárt pénteken.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek küldött hétfői előrejelzésében kiemelte, jól kezdte a 2026-os évet a BUX index, a múlt héten komoly emelkedéssel indított a hazai részvényindex, a hét második felében viszont már nem tudott érdemben tovább emelkedni. Szerinte hétfőn a kereskedés enyhe negatív korrekcióval indulhat.

Kifejtette, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában továbbra is 37 113 forintnál van ellenállási szint, 35 662 forintnál pedig erős támasz. Pénteken az OTP-részvények ára 210 forinttal, 0,57 százalékkal 36 590 forintra csökkent, forgalmuk 5,3 milliárd forintot tett ki.

A Mol fontos ellenállás fölé került, pénteken a 3168 forintos szint felett tudott zárni, mely így most rövid távú támaszt jelent, míg a következő ellenállás 3250 forint közelében adódhat. Pénteken a Mol 88 forinttal, 2,83 százalékkal 3200 forintra erősödött, 3,2 milliárd forintos forgalomban.

A Richter továbbra is a 200 napos mozgóátlag felett tartózkodik, támasz 10 221 forintnál, a következő ellenállás 10 350 forintnál, majd 10 470 forintnál látható. A Richter-papírok árfolyama pénteken változatlanul 10 280 forinton állt, a részvények forgalma 948,6 millió forintot ért el.

A Magyar Telekom folytatta az emelkedést, 1868 forintnál húzódik a következő fontos ellenállási szint. A Magyar Telekom árfolyama pénteken 22 forinttal, 1,2 százalékkal 1862 forintra nőtt, forgalma 516,8 millió forint volt.