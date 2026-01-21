A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 25,71 pontos, 0,02 százalékos emelkedéssel, 121 308,37 ponton zárt szerdán. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: a nemzetközi hangulat alakította a kereskedést.

A délelőtti esés után oldalazott, majd a délutáni órákban enyhén emelkedett a magyar részvényindex, végül kis pluszban tudott zárni.

A vezető hazai papírokkal kapcsolatos fontos hírek nem érkeztek.

A Mol 6 forinttal, 0,17 százalékkal 3598 forintra, az OTP-részvények ára 140 forinttal, 0,37 százalékkal 38 010 forintra nőtt. A Magyar Telekom árfolyama 28 forinttal, 1,45 százalékkal 1900 forintra, a Richter-papírok árfolyama 100 forinttal, 0,98 százalékkal 10 150 forintra esett.

A BUMIX 10 319,48 ponton zárt szerdán, ez 39,78 pontos, 0,39 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.