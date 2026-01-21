A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 25,71 pontos, 0,02 százalékos emelkedéssel, 121 308,37 ponton zárt szerdán. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: a nemzetközi hangulat alakította a kereskedést.
A délelőtti esés után oldalazott, majd a délutáni órákban enyhén emelkedett a magyar részvényindex, végül kis pluszban tudott zárni.
A vezető hazai papírokkal kapcsolatos fontos hírek nem érkeztek.
A Mol 6 forinttal, 0,17 százalékkal 3598 forintra, az OTP-részvények ára 140 forinttal, 0,37 százalékkal 38 010 forintra nőtt. A Magyar Telekom árfolyama 28 forinttal, 1,45 százalékkal 1900 forintra, a Richter-papírok árfolyama 100 forinttal, 0,98 százalékkal 10 150 forintra esett.
A BUMIX 10 319,48 ponton zárt szerdán, ez 39,78 pontos, 0,39 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.
Új lakossági állampapír érkezikA jövő héttől új állampapírt vásárolhatnak a lakossági befektetők.
Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
