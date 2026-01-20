Mínuszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék kedden – írja az MTI.

Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,52 százalékkal csökkent.

A londoni FTSE-100 mutató 0,67 százalék,

a frankfurti DAX-index 1,08 százalék mínusszal zárt,

a párizsi CAC-40 index 0,61 százalékkal gyengült.

Milánóban 1,07 százalékos,

Madridban 1,34 százalékos veszteséggel zárult a kereskedés.

Az európai tőzsdezárás után (17.45 körül) New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 1,22 százalékos, az S&P 500-as index 1,23 százalékos mínuszban, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 1,43 százalékos veszteséggel állt.

Kedden meredek csökkenést mutattak a tőzsdeindexek a kereskedelmi konfliktusokat övező befektetői aggodalmak miatt.

Az északi-tengeri Brent olajfajta ára hordónként 0,86 dollárral, 1,35 százalékkal, 64,80 dollárra emelkedett.

Az arany határidős jegyzése 4756,17 dolláron állt unciánként, 3,50 százalékos (160,77 dolláros) erősödéssel. A nemesfém ára újabb történelmi csúcsot ért el kedden;

az Donald Trump amerikai elnök által kirobbantott vámháború és az újabb vámfenyegetések miatt egyre több befektető menekül az arany „biztonságos menedékébe”.

Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, februári jegyzésében 1,62 százalékkal csökkent az előző kereskedési nap záróértékéhez képest: 1 megawattóra 34,82 eurón állt 17.45 óra körül. A gázjegyzés három hónapja 32,59 eurón, egy éve 44,72 eurón, két éve 32,74 eurón zárt.