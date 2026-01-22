Az Assassin's Creed videojátékok kiadója és fejlesztője jelentős szervezeti átalakítást jelentett be, továbbá stúdiók bezárását és hat játék fejlesztésének berekesztését. A változások a koronavírus-járványt követő, több éves részvényárfolyam-csökkenés, a jelentős kiadások késedelme és pénzügyi nehézségek után következtek be.

A párizsi tőzsdén jegyzett vállalat közölte, hogy a szerkezetátalakítás miatt 650 millió eurós leírás után 2026-ban véget érő pénzügyi évben körülbelül 1 milliárd euró működési veszteségre számít. A Ubisoft azt is közölte, hogy fontolóra veszi eszközeinek eladását – írja a CNBC.

A kiadó közölte, hogy bezárja a Halifax, Nova Scotia és Stockholmban található fejlesztőcsapatait, továbbá átszervezi az Abu-Dzabiban, Helsinkiben és Malmöben található stúdióit.