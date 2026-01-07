A tavalyi évben a kereskedelmi forgalomban mintavételezett játékok 64 százaléka, míg a vámhatáron ellenőrzött játékok 62 százaléka nem felelt meg a termékbiztonsági előírásoknak – derült ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) vizsgálataiból.

A hatóság 2025-ben kiemelt figyelmet szentelt a legkiszolgáltatottabb fogyasztói csoportnak, és egész éven át ellenőrizte a gyermekek számára készült játékokat, hogy kiszűrje a forgalomból a nem biztonságos termékeket. Ennek jegyében az év folyamán összesen 79 féle gyermekjátékot vizsgáltak meg, ebből 66 féle játék mintavétele a kereskedelmi forgalomban, 13 féle játéké pedig a vámhatáron történt.

A vizsgálatok többek között műanyag játékbabákat és fürdőjátékokat, csörgő játékokat, plüssöket és gyurmaformázó készletet érintettek.

Az akkreditált laboratóriumi ellenőrzések alapján kiderült, hogy

a kereskedelmi forgalomban mintavételezett 66 féle játékból 42 nem felelt meg az előírásoknak, azaz 64 százalékos volt a kifogásolási arány. A vámhatáron kiválasztott és megvizsgált 13 féle játék közül 8 játék (62 százalék) nem elégítette ki a követelményeket, ezek közül valamennyi súlyos kockázatot jelentett a kisgyermekekre nézve.

A vámhatáron mintavételezett gyermekjátékok közül ráadásul egyetlen termék sem felelt meg a címkézési követelményeknek.

Műanyag játékok

A műanyag játékok esetében a legsúlyosabb problémát az jelentette, hogy a ftálsav-észter típusú lágyítószerekből egy vagy több a megengedett határérték felett volt, ami súlyos egészségügyi kockázatot jelent. A kifogásolt csörgők esetében a túlnyúló részeket tartalmazó játékok használata fulladásveszélyt hordoz. Továbbá több esetben került sor olyan plüss csörgők vizsgálatára is, amelyeknél a varratok elszakadtak, és a keletkezett réseken keresztül a szálas töltőanyag szabaddá vált, ami a csecsemő szájpadlására kerülve fulladásveszélyt okozhat.

Plüssök

A nem megfelelőnek bizonyult plüss játékok közül a veszélyt az jelentette, hogy a cipzárt elhúzva a szálas töltőanyag szabaddá vált, illetve a mechanikai vizsgálatok során a varratok elszakadtak, így ugyancsak hozzáférhetővé váltak a töltőanyagok. Emellett pedig több termék rendeltetésszerű használata során a kisalkatrészek is szabaddá váltak, a leváló részek pedig a gyermek szájába kerülve elakadhatnak a gégefőnél és elzárhatják a légutakat, emiatt fulladásveszélyesek.

A megállapított közepes, nagy, illetve súlyos kockázat miatt a területileg illetékes kormányhivatalok elrendelték a veszélyes játékok forgalomból történő kivonását és súlyos kockázat esetén a fogyasztóktól történő visszahívását, míg a vámhatáron mintavételezett gyermekjátékoknál megtiltották a termékek forgalomba hozatalát, hogy azok biztosan ne juthassanak a gyermekek kezébe.